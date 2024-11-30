نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي زيادة رواتب الموظفين في السعودية 30% للقطاع الحكومي والخاص يصرف مع بداية يوم الاربعاء .. وزارة المالية توضح التفاصيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – مع اقتراب نهاية العام الحالي انتشرت العديد من الانباء حول صدور امر ملكي زيادة رواتب الموظفين في السعودية 30%، للقطاعين الحكومي والخاص وذلك بهدف تخفيف الحد من الأعباء المالية الناتج من اثار غلاء المعيشة، ومع ذلك توضح وزارة المالية صحة ما يتم تداوله خطذثو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

امر ملكي زيادة رواتب الموظفين في السعودية 30%

في صدد انتشار العديد من الاخبار حول وجود زيادة في رواتب الموظفين للقطاعين الحكومي والخاص، صرحت وزارة المالية السعودية أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن أي قرارات تخص الرواتب يتم إعلانها رسميًا عبر المنصات الرسمية للوزارة، كما أشارت الوزارة إلى أن جدول الرواتب المعتمد يسير وفق الآليات والإجراءات المحددة مسبقًا، دون إدخال أي تعديلات جديدة.

متى تنزل رواتب الموظفين في السعودية؟

وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، يتم صرف رواتب الموظفين في كافة القطاعات الحكومية في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وهذا القرار يأتي بهدف توحيد مواعيد صرف الرواتب وتوفير استقرار مالي للموظفين، بحيث يكون لديهم توقيت ثابت لتلقي مستحقاتهم المالية سواء للقطاع الحكومي او القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

من خلال الدخول الي رابط منصة اعتماد يتمكن جميع الموظفين بالمملكة العربية العربية السعودية الاستعلام عن راتبهم الشهري، وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية:

تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد. إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، إضافةً إلى رمز التحقق. بعد الدخول بنجاح، يجب الانتقال إلى قسم اعتماد أفراد واختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة. يتم اختيار خدمة الاستعلام عن المستحقات المالية، ثم وملء البيانات المطلوبة. الضغط على زر استعلام. الان ستظهر جميع التفاصيل المالية المتعلقة بالموظف، بما في ذلك تاريخ الصرف وقيمة المستحقات.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر

فيما يتعلق بمواعيد صرف الرواتب في السعودية، يتم صرفها بشكل منتظم وفق جدول زمني محدد وثابت، بحيث يتم دفع الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا صادف تاريخ الصرف يوم الجمعة، يتم تبكيره إلى يوم الخميس، وإذا وافق السبت يتم تأخير الراتب إلى يوم الأحد، وعن راتب شهر نوفمبر يتم صرفه يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.