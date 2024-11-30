اغتنموا الفرصة .. أقوى عروض الجمعة البيضاء من أسواق بنده السعودية على الأجهزة والهواتف
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كتب محمد سعد – تقدم أسواق بنده السعودية بعض العروض والخصومات الكبيرة على تشكيلة من بعض أنواع الهواتف والأجهزة المختلفة بمناسبة الجمعة البيضاء بخصومات نارية لا مثيل لها، وسوف نوضح لكم خلال هذه المقالة بطريقة تفصيلية أفضل التخفيضات المتاحة بأسواق بنده هايبر ماركت السعودية كسحصذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أهم عروض أسواق بنده على أنواع الأجهزة والهواتف المختلفة
توجد تشكيلة كبيرة من أفضل أنواع الهواتف والأجهزة المختلفة في أسواق بنده هايبر ماركت السعودية وهي على هذا النحو:
- هناك تخفيض على سعر منعم الأقمشة كومفرت والتي تتوفر بحوالي 14.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 23 ريال سعودي.
- كما بلغ سعر شامبو فاتيكا والتي تتوفر بحوالي 9.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 18 ريال سعودي.
- هناك عرض على سعر قلاية بدون زيت فيليبس والتي تتوفر بحوالي 199.00 ريال سعودي بدلًا من 499.00 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 300 ريال سعودي.
- وصل سعر غلاية بلاستيك برايم 1.7 لتر والذي يتوفر بحوالي 29.00 ريال سعودي بدلًا من 79.00 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 50 ريال سعودي.
- كما يوجد خصم على سعر آبل آيفون 16 برو والتي تتوفر بحوالي 4599.00 ريال سعودي بدلًا من 4699.00 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 100 ريال سعودي.
- وقد سجل سعر سماعة آبل آير بودس 2 والتي تتوفر بحوالي 299.00 ريال سعودي بدلًا من 599.00 ريال سعودي، أي يبلغ قيمة الخصم حوالي 300 ريال سعودي
عرضنا لكم أفضل العروض المتاحة داخل أسواق بنده هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية على أنواع الأجهزة المختلفة وكذلك المنظفات بمناسبة الجمعة البيضاء.
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