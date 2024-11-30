نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً وهام .. الإمارات تطلق تأشيرة جديدة تسمح لحامليها دخول الدول الاوروبية بكل سهولة للعرب بشكل خاصة فرصة كبيرة قدم عليها الان في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الوجهات التي يختارها العديد من الأشخاص للعيش والعمل . وغالباً ما يرغب القاطنون في الإمارات في السفر إلى دول أوروبا، لذا يبحثون عن معلومات حول كيفية استخراج فيزا شنغن. في هذا المقال، سنتناول الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج هذه الفيزا ظاخسا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأوراق المطلوبة للتقديم علي فيزا الامارات الجديدة

تشدد الحكومة الإماراتية على أهمية توافر بعض الأوراق الأساسية لاستخراج فيزا شنغن، ومن أبرزها:

جواز السفر: يجب أن يكون ساري المفعول وأن يحتوي على صفحات فارغة مناسبة للطوابع. الصور الشخصية: يجب توفير عدد 2 صورة شخصية حديثة. نموذج الطلب: يجب تقديم نموذج الطلب مع ملء كل البيانات المطلوبة. كشف الحساب البنكي: يجب أن يظهر الرصيد الحالي والحركات المالية خلال الأشهر السابقة.

بالإضافة إلى الأوراق المذكورة، يتعين على المتقدمين تقديم بعض الوثائق الإضافية:

خطاب الغرض: يجب أن يتضمن خطاب يوضح أسباب الرغبة في استخراج الفيزا والزيارة إلى الدولة المستهدفة.

يجب أن يتضمن خطاب يوضح أسباب الرغبة في استخراج الفيزا والزيارة إلى الدولة المستهدفة. أوراق الإقامة والسكن: يجب تقديم وثائق تثبت الإقامة ومكان السكن في الإمارات العربية المتحدة.

يجب تقديم وثائق تثبت الإقامة ومكان السكن في الإمارات العربية المتحدة. حجز التذاكر: يتوجب على المتقدم حجز تذكرة ذهاب وعودة إلى الدولة التي يرغب في زيارتها.

يُفضل البدء في إجراءات الحصول على فيزا شنغن بشكل مبكر، لضمان استيفاء كل الشروط والمتطلبات. كما يُنصح بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة وتوفير جميع الوثائق المطلوبة لتجنب أي تأخير أو رفض الإلمام بالإجراءات والوثائق المطلوبة يُسهل على المقيمين في الإمارات العربية المتحدة استخراج فيزا شنغن. إذا تم اتباع الخطوات بدقة وتقديم الأوراق الصحيحة، يمكن تحقيق حلم السفر إلى دول أوروبا بسلاسة وبدون عقبات.