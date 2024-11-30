نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب المغتربين في الكويت و تكاليف المعيشة ورسوم تأشيرة العمل (التفاصيل) في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر الكويت واحدة من أهم الدول الخليجية التي تستقطب المغتربين للعمل فيها، وتتميز بتوفير فرص عمل متنوعة في مختلف المجالات . ومع ذلك، يتطلب العمل في الكويت تكاليف معيشية عالية، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة العمل والإقامة. ومن بين الأمور الأساسية التي يبحث عنها المغتربون هي رواتبهم المقدمة في الكويت. فما هي رواتب المغتربين في الكويت و تكاليف المعيشة ورسوم تأشيرة العمل� رشصثص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

رواتب المغتربين في الكويت

يتفاوت متوسط رواتب المغتربين في الكويت بين القطاعات الحكومية والخاصة ونوعية العمل وخبرة العاملين. وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في الكويت حيث بلغ متوسط الأجور الشهرية للعاملين المغتربين في القطاع الحكومي حوالي 704 دينار كويتي ، بينما بلغت الأجور الشهرية للعاملين المغتربين في القطاع الخاص حوالي 285 دينارًا كويتيًا. ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام تشمل جميع الفئات العمرية والخبرات والمؤهلات والوظائف.

من الجدير بالذكر أنه يتم فرض ضريبة الدخل بنسبة 0.5٪ على كل دينار كويتي من الأجر الشهري الإجمالي الذي يزيد عن 250 دينارًا كويتيًا.

يجب الإشارة إلى أن تكاليف المعيشة في الكويت تختلف اختلافًا كبيرًا بناءً على نوع الإقامة والاستهلاك الشخصي والنمط الحياتي للفرد. ويعتبر الإسكان والغذاء والنقل والتسلية والتسوق أهم مصادر التكاليف الشخصية.

تكاليف المعيشة في الكويت للمغتربين

تختلف تكاليف المعيشة في الكويت للمغتربين حسب عدة عوامل مثل نوعية السكن، والأسلوب الحياتي والأنشطة التي يمارسها الفرد، ومدى الالتزام بالميزانية الشخصية. ومع ذلك، فإنه يمكن تقدير تكاليف بعض البنود الأساسية كالتالي:

الإيجار

تتراوح تكلفة الإيجار في الكويت بين 150 و 600 دينار كويتي شهريًا (500 إلى 2000 دولار أمريكي)، حسب نوع السكن والمنطقة الجغرافية.

التنقلات

تكلفة استئجار سيارة تبدأ من 100 دينار كويتي شهريًا (330 دولار أمريكي)، وتكلفة الوقود تتراوح بين 0.060 دينار كويتي إلى 0.070 دينار كويتي للتر الواحد.

الأكل

تبلغ تكلفة وجبة في مطعم بسيط بحوالي 2-3 دينار كويتي (6-10 دولار أمريكي)، ويمكن شراء البقالة الأساسية بحوالي 50 دينار كويتي (165 دولار أمريكي) في الشهر.