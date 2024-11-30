عدن – كتب محمد سعد – للتوظيف العاجل فرصة عقد عمل في الكويت 2025 . سجل الآن على واحدة من أفضل الفرص التي توفر تأشيرة عمل في الكويت واحدة من أفضل دول الخليج العربي التي تتميز باقتصاد مزدهر ورواتب مرتفعة. رمتهص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

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الكويت. المدينة

الكويت. الفندق

Four Seasons Kuwait شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: موظف/موظفة تنظيف الغرف

في فورسيزونز، نؤمن بأهمية خلق بيئة ترحيبية لكل ضيف وموظف. هدفنا هو توفير تجربة فريدة لكل من يعيش أو يعمل معنا، حيث نسعى لتقديم الخدمة بطريقة تعكس القيم التي نؤمن بها: الاحترام، والاحترافية، والاهتمام بالتفاصيل. نحن نعتبر كل لحظة فرصة لترك انطباع إيجابي يظل مع الشخص طوال حياته.

مهام العمل:

تنظيف وتلميع وتعقيم جميع مناطق غرفة الضيوف (غرف النوم، الحمام، منطقة الجلوس، والمرافق الأخرى) بدقة، مع الالتزام بالمعايير العالية.

تنظيف الغرف أثناء إقامة الضيوف وبعد مغادرتهم، والتأكد من أن جميع المرافق في أفضل حالة.

تقديم خدمة ترتيب الأسرة وتحضير الغرف لضيوف المساء بطريقة منظمة واحترافية.

البحث المستمر عن طرق لتحسين تجربة الخدمة الشخصية، وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجات كل ضيف لضمان راحته.

الدول المتاحة للتقديم

معظم دول العالم متاح لها التقديم للحصول على عمل في الكويت. ملاحظات

لا يوجد حد أقصي للعمر.

لا يوجد رسوم عند ارسال الطلب.

مميزات العمل في الكويت

تتميز تأشيرة التوظيف العاجل للعمل الكويت 2025 بـ:

راتب تنافسي وحزمة مزايا جذابة تشمل العديد من الامتيازات. إقامة فاخرة بنظام الإقامة الكاملة في مجمع سكني عالي الجودة مع خدمة الإنترنت (واي فاي) مجانية. إقامة مجانية في فنادق فورسيزونز المنتشرة في جميع أنحاء العالم. فرص مستمرة للتطوير المهني من خلال ورش عمل ودورات تدريبية عبر الإنترنت وحضوريًا. فعاليات اجتماعية ورياضية تساهم في بناء علاقات قوية بين فريق العمل. إجازة منزلية مدفوعة مع تغطية تذاكر الطيران لزيارة الوطن. وجبات مجانية في المطاعم المخصصة للموظفين مع تقديم أزياء موحدة. تأمين صحي شامل لتوفير رعاية طبية متميزة للموظفين. نقل مجاني من وإلى مكان العمل مع توفير خدمة الإنترنت (واي فاي) في وسائل النقل.

الملفات المطلوبة

سيرة ذاتية (من هنا) شروط التقديم

للحصول على العمل في الكويت يجب أن:

خبرة سنة أو أكثر في العمل بنفس المجال

مهارات تنظيم قوية واهتمام دقيق بالتفاصيل

مهارات تواصل قوي

كيفية التقديم

للحصول على عقد العمل في الكويت 2025:

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آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.