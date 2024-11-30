كم راتب المعلم في سلطنة عمان .. سلم رواتب المعلمين

عدن – كتب محمد سعد – سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الراغبين بالتعليم في السلطنة . فيما تولي السلطنة اهتماما كبيرا في التعليم، وتستقطب كل عام الكثير من المعلمين لكافة المراحل التدريسية ومن مختلف التخصصات من الدول العربية. لذلك من الأمور المهمة قبل التقديم على هذه الوظائف التعليمية الاطلاع على راتب المعلم في كل مرحلة، فضلا عن وجوب معرفة تكاليف المعيشة في سلطنة عمان للراغبين بالعمل فيها. لذلك سنقدم لكم في مقالنا سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان 2023، وكم راتب المعلم في سلطنة عمان وثذفظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رواتب المعلمين في سلطنة عمان

إن سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان يكون الحد الأدنى 640 ويصل الحد الأعلى نحو 3000 ريال عماني، بحسب سنوات الخدمة والخبرة، كما يلي:

إذ يتم زيادة راتب المعلم في سطنة عمان أول مرة بعد إتمام سنتين من عمله بنسبة، 23%.

كذلك تأتي الزيادة الثانية لسنوات الخدمة من 5 إلى 10 سنوات بنسبة 42%.

أما الزيادة الثالثة على الراتب فتكون لسنوات الخدمة من 15 حتى 20 سنة بنسبة 17%.

في حين تأتي الزيادة الرابعة لسنوات الخدمة ما فوق 20 سنة بنسبة 6% على الراتب.

سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان المرحلة الإبتدائية

يختلف سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان المرحلة الإبتدائية عن اجور ورواتب المراحل التعليمية الأخرى، كما يختلف وفق سنوات الخدمة، كما يلي:

راتب المعلم بخدمة سنتين نحو 730 ريال عماني.

أما خدمة المعلم من سنتين حتى 5 سنوات فيبلغ 900 ريال عماني.

كذلك راتب المعلم الذي لديه خدمه من 5 سنوات حتى 10 سنوات فيبلغ 1270 ريال عماني.

بينما المعلم الذي خدمته من 10 سنوات حتى 15 سنة يكون راتبه 1480 ريال عماني.

في حين يبلغ راتب المعلم الذي خدمته من 15 حتى 20 سنة نحو 1630 ريال عماني.

أخيرا راتب المعلم الذي خدمته من 20 سنة فما فوق يبلغ نحو 1730 ريال عماني.

رواتب المعلمين في سلطنة عمان المرحلة الثانوية

كما أسلفنا تختلف أجور المعلمين في عُمان من مرحلة لأخرى وكذلك من اختصاص لآخر، حيث جاءت أجور المعلمين في المرحلة الثانوية كما يلي:

أجور المعلم الذي لديه خدمة أقل من سنتين هي 820 ريال.

كذلك متوسط أجور المعلم الذي خدمته مابين 2 إلى 5 سنوات نحو 1010 ريال عماني.

كذلك راتب المعلم الذي خدمته من 5 إلى 10 سنوات 1430 ريال.

فضلا عن أن راتب المعلم الذي خدمته من 10 حتى 15 سنة 1670 ريال عماني.

في حين يبلغ المعلم الذي عدد سنوات خدمته من 15 إلى 20 سنة 1840 ريال عماني.

كما يبلغ متوسط راتب المعلم الذي خبرته ما يزيد عن 20 سنة 1950 ريال عماني.

رواتب المعلمين حسب الاختصاص

تختلف رواتب المعلمين بحسب اختصاصاتهم، ويمكن معرفة أجور المعلمين حسب التخصص كما يلي:

راتب المعلم اختصاص علم الأحياء نحو 1470 ريال عماني.

أيضا راتب المعلم اختصاص اللغة العربية 1370 ريال عماني.

كذلك راتب المعلم اختصاص اللغة الإنجليزية نحو 1400 ريال عماني.

كما أن راتب المعلم اختصاص الكيمياء تقريبا 1350 ريال عماني.

بينما راتب معلم الحضانة نحو 1220 ريال عماني.

كذلك راتب المعلم اختصاص الفنون نحو 1350 ريال عماني، ومعلم الموسيقا نحو 1330 ريال عماني.

أما المعلم اختصاص جغرافيا نحو 1350 ريال عماني، ومعلم التاريخ 1480 ريال عماني.

كما أن راتب المعلم اختصاص رياضيات نحو 1570 ريال عماني واختصاص الفيزياء نحو 1510 ريال عماني.

في حين يبلغ راتب المعلم اختصاص اللغة للمغتربين 1150 ريال عماني.

علاوة على راتب المعلم اختصاص التعلم الإلكتروني نحو 1270 ريال عماني، ومعلم الكمبيوتر نحو 1400 ريال عماني.

بالإضافة إلى أن راتب معلم المدرسة الابتدائية نحو 1200 ريال عماني.

العوامل التي تؤثر في تحديد راتب المعلمين في سلطنة عمان

حيث لا يتوقف تحديد سلم رواتب المعلمين في سلطنة عمان على عدد سنوات الخبرة والقدم الوظيفي، لكن يوجد عوامل غير ذلك تؤثر في تحديد الراتب، ومنها يلي:

درجة المؤهل العلمي.

كذلك الجنس ذكر او أنثى.

بالإضافة إلى الاختصاص.

وأيضا قطاع العمل، حيث تزيد أجور القطاع العام بنسبة 7% عن أجور القطاع الخاص.

فضلا عن اختلاف نسب الزيادة على الأجور بحسب المرحلة التدريسية. إذ تعد أجور الأستاذ الجامعي من أعلى الأجور في وظائف التعليم من ثم يليه في الدرجة معلم المرحلة الثانوية، ويأتي بعده معلم المرحلة الابتدائية.

راتب المعلم في سلطنة عمان حسب المؤهل العلمي

من الطبيعي اختلاف راتب المعلم بناء على درجة المؤهل العلمي فمن يمتلك درجة علمية عالية يختلف راتبه عن الدرجة الأدنى. بذلك تزداد رواتب المعلمين كلما كان المؤهل العلمي أعلى. إذ من الممكن أن يصل الفارق في الراتب بين معلم المرحلة الابتدائية، وبين درجة نحو 93%.