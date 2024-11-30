نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يكشف عن أول الراحلين عن النصر في الانتقالات الشتوية في المقال التالي

كتب محمد سعد – في خطوة مفاجئة هزت أركان نادي النصر، كشف المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي عن أول الراحلين عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصادر مقربة من النادي أكدت أن بيولي أبلغ إدارة النصر برغبته في التخلي عن خدمات لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، حيث خرج اللاعب من حسابات المدرب تمامًا ولم يعد يحظى بفرصة المشاركة سواء كأساسي أو بديل.

وجاء قرار بيولي بعد فترة قصيرة من توليه قيادة النصر، حيث يسعى المدرب الإيطالي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب، ويرى أن الصليهم لا يتناسب مع خططه الفنية.

ويذكر أن الصليهم قد انضم إلى النصر قبل عدة سنوات، وقدم أداء جيد مع الفريق، إلا أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، مما دفع المدرب لاتخاذ قرار الاستغناء عنه.

هذا القرار يفتح الباب أمام النصر للتعاقد مع لاعبين جدد في مركز خط الوسط، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للمنافسات المقبلة.