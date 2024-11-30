شكرا لاهتمامكم بخبر عن رسالة قوية من الفراج موجهة لرونالدو بعد ثنائيته ضد ضمك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أطلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد، تصريحات مثيرة حول أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

ركز الفراج في تعليقاته على تصدر رونالدو لقائمة هدافي الدوري السعودي، مشيراً إلى أن جزء كبير من أهدافه جاء من ركلات الجزاء، وقد أطلق الفراج على رونالدو لقب بلنتي في إشارة إلى ذلك.

هذا التعليق أثار الغضب بين المحللين الرياضيين وجماهير كرة القدم، حيث دافع البعض عن رونالدو مؤكدين أن تسجيل ركلات الجزاء يتطلب مهارة عالية، بينما اعتبر آخرون أن انتقاد الفراج مبرر بالنظر إلى أهمية هذه الأهداف في حسم المباريات.

وبالرغم من هذا الجدل، فإن رونالدو يواصل تألقه مع النصر ويساهم بشكل كبير في صعود الفريق في جدول الدوري السعودي.