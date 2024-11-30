تعليق ناري من الدويش بشأن تصرفات اللاعبين في مباراة النصر وضمك

عدن – كتب محمد سعد – شن الإعلامي الرياضي محمد الدويش الهجوم على بعض لاعبي نادي النصر، وذلك على بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي ضمك ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأعرب الدويش عن استيائه من تصرفات بعض اللاعبين خلال المباراة، ووصفها بأنها غير رياضية وتفتقر إلى الروح الرياضية، وأكد على ضرورة محاربة مثل هذه التصرفات، مشيراً إلى أنها تشوه صورة كرة القدم و تضر بصورة النادي.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: لا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات العنيفة التي لا تمت بصلة للروح الرياضية، ويجب أن يكون اللاعبون قدوة للأجيال القادمة، وأن يقدموا مثال رائع في السلوك والروح الرياضية.

وأضاف الدويش: إن مثل هذه التصرفات تشوه صورة كرة القدم، وتضر بصورة النادي، ويجب على إدارة النادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وكان نادي النصر قد حقق الفوز على نادي ضمك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، إلا أن الأنظار توجهت إلى بعض الأحداث الجانبية في المباراة.