نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية السعودية تكشف عن طريقة طلب استرداد مبلغ تجديد الهوية حالة عدم إتمامه في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت الأحوال المدنية السعودية عن آلية جديدة لاستعادة الرسوم المدفوعة في حال عدم اكتمال عملية تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وأوضحت الأحوال المدنية في بيان لها اليوم، أن المواطن أو المقيم الذي قام بدفع رسوم تجديد الهوية ولكن تم رفض الطلب لأي سبب، يمكنه الآن طلب استرداد المبلغ بسهولة ويسر.

وأضافت أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص الأحوال المدنية على تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن عملية الاسترداد تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

ودعت الأحوال المدنية جميع المستفيدين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول على حسابهم الشخصي في أبشر واتباع الخطوات الموضحة للحصول على الاسترداد.

يذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أطلقت مؤخراً خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.