شكرا لاهتمامكم بخبر عن تطورات قوية بشأن رحيل إيمريك لابورت إلى ريال مدريد على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تشير تقارير صحفية إلى اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة مدافع من العيار الثقيل، حيث أبدى المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعجابه الكبير بقدرات المدافع الإسباني إيمريك لابورت نجم نادي النصر السعودي.

ورغم الرغبة القوية في ضم اللاعب صاحب الخبرة الواسعة في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أن التحديات المالية التي تواجه ريال مدريد قد تعيق إتمام الصفقة.

كما أن الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه لابورت يمثل عائق كبير أمام النادي الملكي، مما قد يدفع اللاعب إلى التفاوض على تخفيض راتبه أو البحث عن حلول بديلة.

ويعتبر لابورت الذي سبق له اللعب لأندية أتلتيك بلباو ومانشستر سيتي، أحد أبرز المدافعين في العالم، إلا أن عقده الحالي مع النصر يمتد حتى عام 2026، مما يزيد من تعقيدات الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين، وسيكون انتقال لابورت إلى صفوف المرينغي صفقة ضخمة تعزز من قوة الفريق في المواسم المقبلة.