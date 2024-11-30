حساب المواطن يكشف عن مدى تأثر أهلية رب الأسرة بعدم إضافة التابعين

عدن – كتب محمد سعد – أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة قيام رب الأسرة بتسجيل جميع أفراد أسرته المستحقين للدعم ضمن النظام، وحذر البرنامج من أن عدم إضافة جميع التابعين قد يؤدي إلى فقدان الأهلية والاستحقاق للمساعدات المالية المقدمة.

وشدد البرنامج على أن دخل جميع أفراد الأسرة يؤخذ في الاعتبار عند حساب قيمة الدعم المستحق، وأن إخفاء أي منهم قد يؤدي إلى حرمان الأسرة بأكملها من الدعم أو تقليله.

وفي سياق متصل أشار البرنامج إلى أن مبالغ الدعم لشهر ديسمبر لم تصرف بعد، مؤكداً أن المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط سيحصلون على الدعم في الموعد المحدد.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية المتاحة على الموقع الإلكتروني للبرنامج للتعرف على قيمة الدعم المتوقع.