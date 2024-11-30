طرق تحويل الأموال من بنك الرياض السعودي من خلال الإنترنت 1446

عدن – كتب محمد سعد – إن المملكة العربية السعودية سعت بشكل كبير إلى توفير المؤسسات الحكومية والخاصة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بها، ومن أهم هذه المؤسسات هي البنوك السعودية، تتعدد البنوك التي تقدم الخدمات البنكية والاستثمارية والتمويلية وغيرها من الخدمات التي تلبي كافة احتياجات العملاء، ومن أهم هذه البنوك بنك الرياض، وهو واحد من البنوك الرائدة في المملكة لما له من مميزات وخدمات عديدة، أهمها تحويل الأموال من خلال الإنترنت.

تحويل الأموال من بنك الرياض

إن بنك الرياض واحد من البنوك التي لا غنى عنها في المملكة السعودية، وذلك يعود لما يقدمه من خدمات تلبي كافة متطلبات العملاء بسهولة وسرعة، ومن أهم هذه الخدمات هي تحويل الأموال، وذلك من خلال عدة طرق، أهمها أون لاين الرياض، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ”أون لاين الرياض”. اضغط على كلمة “إدارة المستفيدين” من ضمن الاختيارات المتاحة. حدد خيار “مستفيد بنك دولي” من خلال سويفت للحوالة الدولية. اتبع كافة التعليمات والخطوات من خلال الصراف الآلي، أو الهاتف، أو من أحد فروع البنك. اضغط على كلمة “تبويب الحوالة”. حدد الدفعة المالية التي تريد إرسالها إلى المستفيد. اضغط على “إرسال”، ثم اضغط على “إنهاء العملية”.

طريقة تحويل الأموال من بنك الرياض من التطبيق

واحدة من الطرق السهلة التي تساعد العميل في تحويل الأموال من بنك الرياض هي استخدام التطبيق الخاص بالبنك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ثبّت تطبيق “موبايل الرياض” على هاتفك، للتحميل على أجهزة الأندرويد أو الآيفون. سجّل دخولك إلى التطبيق. ادخل على “إدارة المستفيدين”. اختر “إضافة مستفيد خدمة الحوالات الدولية سويفت”. فعّل المستفيد من خلال جهاز الصراف أو أحد فروع البنك. حدد كافة بيانات التحويل، ثم اضغط على “إتمام العملية”.

الخدمات التي يقدمها أون لاين الرياض

واحد من أهم المميزات المتوفرة في بنك الرياض السعودي هو “أون لاين الرياض”، الذي يقدم مجموعة مميزة من الخدمات، منها ما يلي:

يساعدك في إدارة الحسابات الخاصة بك في البنك وإدارة البطاقات الائتمانية.

يوفر لك إمكانية الاستعلام عن كافة المعاملات المالية التي تتم بطرق مختلفة.

يساعدك في تحويل الأموال من بنك الرياض إلى بنوك أخرى.

يمكنك من فتح حساب إضافي في بنك الرياض، سواء كان جاريًا أو ادخاريًا.

يمكنك من سداد بطاقات الائتمان وأقساط التمويل الخاصة بك.

يوفر خدمة الاكتتاب عبر البورصة للشركات.

سداد فواتير الخدمات الحكومية والمخالفات المرورية.

القيام بالتحويلات الآلية المنتظمة.

تحديث البيانات الشخصية الخاصة بك في البنك.

مدة تحويل الأموال من بنك الرياض

تتميز خدمات بنك الرياض بأنها سريعة وموثوق بها، ومن أهم هذه الخدمات هي التحويلات المالية المحلية، حيث تتم هذه التحويلات بصورة مباشرة مادام في ساعات العمل المعتمدة، أما إذا كانت خارج ساعات العمل، فستُنجز في ساعات العمل الخاصة باليوم التالي، إذا كانت التحويلات دولية، فسيتم إنجازها خلال 48 ساعة إلى 72 ساعة.

رسوم تحويل الأموال من بنك الرياض

إذا كان العميل يريد إتمام عملية تحويل الأموال داخل المملكة العربية السعودية، فتكون هذه العملية مجانية بشكل كامل، أما إذا كان العميل يرغب في إتمام عملية تحويل الأموال دوليًا، فتختلف الرسوم حسب الطريقة؛ فإذا تمت العملية من خلال فرع من فروع البنك تكون الرسوم 75 ريالًا، أما إذا كانت عملية التحويل من خلال الخدمات الإلكترونية أو أون لاين الرياض، فتكون تكلفة العملية 50 ريالًا.

خدمات تحويل الأموال من بنك الرياض السعودي

وفرت إدارة بنك الرياض السعودي مجموعة من خدمات تحويل الأموال، ومنها ما يلي: