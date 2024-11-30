شكرا لاهتمامكم بخبر عن تحرك عاجل من إدارة النصر للحفاظ على ثلاثي الفريق من الرحيل مجانا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في خطوة مفاجئة وحاسمة أقدمت إدارة نادي النصر على تقديم عروض مغرية لثلاثة من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتأتي هذه الخطوة من إدارة العالمي في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الثلاثي عبد الله الخيبري ومختار علي ومحمد آل فتيل، حيث باتوا من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، خاصة الخيبري الذي لا غنى عنه في خط الوسط.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الخيبري وعلي لتجديد عقودهما لمدة ثلاثة مواسم قادمة، في حين تم تمديد عقد آل فتيل لموسم واحد إضافي، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني على هذه الخطوة.

ومن جهة أخرى قرر المدرب بيولي الموافقة على رحيل اللاعب عبد المجيد الصليهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تقييم مستواه خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التحركات الإدارية والفنية في نادي النصر في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، والحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق في الفترة الأخيرة.