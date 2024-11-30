تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث .. هذه البنود أبرز ما جاء في قانون المرور الجديد في الكويت 2024

عدن – كتب محمد سعد – يشهد قطاع النقل في الكويت تطور ملحوظ في إطار تحسين السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، وقد أقرّت الحكومة الكويتية قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وتنظيم العلاقة بين المواطنين والمركبات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات، حيث يركز القانون على زيادة التوعية المرورية، تطبيق قوانين صارمة لتقليل المخالفات، وتنظيم حقوق وواجبات السائقين والمشاة على حد سواء، كما يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنظيم حركة المرور.

ابرز تعديلات قانون المرور الجديد بالكويت

قانون المرور الجديد في الكويت يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، وقد اوضحت الحكومة الكويتية متمثلة في إدارة المرور اهم وابرز التعديلات الجديدة في قانون المرور 2024 بالكويت ومن أبرز التعديلات:

تم تشديد العقوبات للمخالفات المرورية، مثل فرض غرامات تصل إلى 200 دينار كويت أو الحبس لمدة تصل إلى شهرين في بعض الحالات.

تشمل المخالفات قيادة مركبة غير صالحة، أو عدم ربط حزام الأمان، أو استخدام مصابيح خاطئة، وكذلك تسليم مركبة لشخص بدون رخصة قيادة.

تم إدخال قوانين تهدف إلى الحد من الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة أو القيادة المتهورة.

كما تم فرض عقوبات على الذين يقودون دون توافر وسائل الأمان اللازمة، مثل قيادة الأطفال في المقاعد الأمامية دون تأمين أو تركهم بمفردهم في السيارة.

ينص القانون على فرض رقابة أشد على المركبات والشاحنات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير، خاصة في المناطق المزدحمة أو على الطرق السريعة.

موعد تطبيق التعديلات الجديدة

تعديلات قانون المرور الجديد في الكويت تشمل مجموعة من الإجراءات العقابية التي تستهدف تحسين السلامة على الطرق، وهذه التعديلات تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الالتزام بقوانين المرور، أما بخصوص موعد تطبيق هذه التعديلات، فقد تم الإعلان عن أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في الفترة القادمة في خلال ٣ اشهر من الان، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، لكن لم يتم تحديد تاريخ دقيق بعد لتطبيقها بشكل كامل.