شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة فرد الشعر بمكونات طبيعيه مثل الكيراتين لشعر حريري ناعم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد الشعر من أهم عناصر الجمال لدى الكثير من الأشخاص، لذلك فإن العناية به والحفاظ على صحته يعتبر من الأولويات، ومن بين العلاجات الشائعة للحصول على شعر ناعم وأملس هو استخدام مكونات طبيعية لفرد الشعر، بدلاً من اللجوء إلى المواد الكيميائية التي قد تضر به على المدى الطويل، لذلك في هذه السطور نوضح المكونات والطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر، وكيفية تحضيرها واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

زيت جوز الهند لفرد الشعر

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت فعالية في فرد الشعر وتنعيمه، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتمنحه النعومة واللمعان، كما أنه يعزز من صحة الشعر ويمنع تكسره، ويتم الاستخدام من خلال ما يلي:

سخن كمية من زيت جوز الهند في راحة يدك.

دلك الزيت على فروة الرأس والشعر، بدءًا من الجذور حتى الأطراف.

اترك الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسله بشامبو خفيف.

للحصول على نتائج أفضل، يمكن تركه طوال الليل وغسله في الصباح.

البيض والعسل لفرد الشعر

يعد البيض من المكونات الغنية بالبروتينات التي تساهم في فرد الشعر وزيادة قوته، أما العسل فهو مرطب طبيعي يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر وتحقيق نعومته، وتتمثل طريقة الاستخدام في الخطوات التالية:

اخلط بيضة واحدة مع ملعقة من العسل.

ضع المزيج على الشعر المبلل ووزعه بشكل جيد.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركه لمدة 30 دقيقة.

اشطف شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

الألوفيرا لفرد الشعر

يعتبر جل الصبار من العلاجات الطبيعية الفعالة في فرد الشعر، حيث يحتوي على إنزيمات تعمل على تنعيم الشعر وتنظيم مستويات الرطوبة فيه، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحسن نمو الشعر ويقلل من تساقطه، وتتمثل طريقة الاستخدام فيما يلي:

استخرج جل الصبار من نبتة الصبار الطازجة.

ضع الجل على الشعر وفروة الرأس ودلكه بلطف.

اتركه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسله بالماء الفاتر.

هذه الوصفات قد تختلف نتيجتها من شعر لأخر حسب النوع والكثافة ولكن أعلمي أنه عليك الاستمرار في تجربة عدة أنواع حتى تتمكنين من الحصول على النتيجة المطلوبة.