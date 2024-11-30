بالخطوات رابط التسجيل في قفة رمضان 2025 بالجزائر طريقة الحصول على 10000 دينار جزائري

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر منحة قفة رمضان واحدة من أهم أشكال الدعم الذي توفره الحكومة الجزائرية للمحتاجين والأسر محدودة في الدخل أثناء شهر رمضان، لذلك أعلنت الجامعات المحلية ووزارة الداخلية والتهيئة العمرانية بالجزائر عن الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عليه حتى يتمكن المواطن من الحصول على منحة قفة رمضان والتي تبلغ قيمتها 10000 دينار، وجدير بالذكر أنه حتى يتمكن المواطن من الحصول على هذا الدعم عليه التحقق من استيفاء بعض الشروط التي أكدت عليها وزارة الداخلية، لذلك إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عليك متابعتنا حتى النهاية.

تهتم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر بتسهيل التسجيل على الموقع على جميع المواطنين للتقديم على منحة قفة رمضان 2025، حيث يتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يتم تنفيذها على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية بالجزائر منحة رمضان 2025 على الإنترنت.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول أو انشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى التقديم في المنحة.

إضافة بيانات المستخدم حتى يتمكن من تقديم الطلب بنجاح.

النقر أخيرا على خيار إرسال طلب حتى يتم الموافقة عليه بعد مراجعتها والتحقق من مدى استيفاء الشروط المطلوبة.

شروط الاستفادة من منحة قفة رمضان بالجزائر 2025

أكدت الحكومة الجزائرية على ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات حتى يتمكن المواطن من التقديم والتسجيل بنجاح في المنحة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون متقدم جزائري الجنسية مع الإقامة الدائمة داخل إحدى ولايات الدولة.

توفير المستندات التي تثبت إقامة المتقدم في الجزائر.

أن يكون المتقدم مسلم الديانة.

عدم وجود أي أملاك أو سجلات عقارية باسم المتقدم.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 20 ألف دينار.

عدم وجود أي أحكام جنائية في السجل الجنائي للمتقدم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحه قفة رمضان 2025

أكدت وزارة الداخلية بالجزائر على ضرورة الأوراق والمستندات عند الرغبه في التسجيل على منحة قفة رمضان بالجزائر، وهذه الأوراق كالتالي: