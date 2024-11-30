شكرا لاهتمامكم بخبر عن سجلي الآن .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – منحة المرأة الماكثة بالبيت تساعد المرأة الجزائرية لتحسين المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر، الجهات الحكومية حددت شروط التسجيل في المنحة للحصول على الدعم، على المرأة المتقدمة على منحة المرأة الماكثة بالبيت تقديم الوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المدخلة على الموقع للتجنب من رفض الطلب من الجهات المختصة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكن للمرأة الجزائرية الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في المنزل، أتباع مجموعة من الخطوات الآتية:

على المتقدمة الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. الضغط على منحة البطالة. ثم تحديد محل إقامة المتقدمة. يجب إضافة البيانات الشخصية المطلوبة. إرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً أيضاً. التأكد من صحة البيانات المدخلة. النقر على كلمة التسجيل. يتم مراجعة الطلبات والرد على جميع المتقدمين سواء بالقبول أو الرفض، إذا تم رفض المتقدمة سوف يتم توضيح سبب الرفض.

الشروط الخاصة للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل

الجهات الحكومية بالجزائر وضعت مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

على المتقدمة أن حاملة الجنسية الجزائرية. يجب أن تكون مقيمة إقامة دائمة بالجزائر. على المتقدمة أن يتم التسجيل في الولاية التابعة لها المتقدمة. لا يقل عمر المتقدمة عن 19 عاماً ولا يتجاوز سن ال40. على المتقدمة أن يكون زوجها لديه راتب شهري ثابت. على المتقدمة ألا تكون حصلت على المنحة من قبل أو من أحد البرامج المقدمة الخاصة بالدعم. يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت أحقية استحقاق الحصول على الدعم. على المتقدمة أن لا تعمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. عدم تملك المرأة المتقدمة عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل

للمرأة الجزائرية المتقدمة على المنحة يجب توافر الأوراق الآتية: