عجينة مخبوزات العشر دقائق فطاير بيتزا لو مستعجلة اعجنيها في 10 دقايق واعملي منها احلى والذ مخبوزات

عدن – كتب محمد سعد – عجينة العشر دقائق من اشهر وأكثر أنواع العجين شهرة وسهولة في التحضير، وتعد المناسبة لكل من يريد إعداد فطائر وبيتزا وحتى المخبوزات المعجنات بشكل سريع بدون جهد وكثرة وقت مع طعم وجودة عالية في العجينة، والتي تعطي نتيجة مذهلة لعجينة طرية القوام وهشة وتكون سريعة التخميرة الذي يتم على مرحلتين، وسنحضر معكم عجينة مخبوزات العشر دقائق وصنع منها فطائر جبنه لذيذة وقطنية.

عجينة فطائر ومخبوزات العشر دقائق

المكونات الأساسية لهذه العجينة بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسنقوم بتخمير على مرحلتين وتلك الخطوات لسهولة تحضير ونجاح العجينة ولصنعها تحتاج إلى الآتي:

عدد 2 كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوب وربع كوب من الماء الدافئ للعجن عدد 3 ملاعق كبيرة من الزيت. عدد 2 كوب من دقيق اضافي للمرحلة الثانية

تحضير عجينة فطائر ومخبوزات العشر دقائق

لتجهيز العجينة قومي بخلط المكونات الجافة مع الماء والزيت وتركها لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجمها وتكون شبة سائلة وتغطى حتى انتهاء العشر دقائق.

ثم قومي بإضافة ما تبقى من دقيق وتعجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة جاهزة للاستخدام والعجن يكون لمدة خمس دقائق لا تقل عن ذلك حتى تكون طرية مطاطة القوام وجاهزة للاستخدام.

فطائر الجبنة بعجينة العشر دقائق

تعتبر فطائر الجبن من أشهى وأبسط الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام هذه العجينة ونتبع الخطوات التالية لنتيجة تبهرك لفطائر هشة خفيفة قطنية.

فبعد تجهيز العجينة، تقومي بتقطيعها إلى كرات بحجم متوسط ثم اتركيها لكي تتراوح لبضع دقائق.

ثم تفرد تلك الكرات على سطح مرشوش بالدقيق للحصول على دوائر صغيرة الحجم وقومي بوضع فيها مزيج من جبنه خليط المتوفر لديك مثل خليط من جبن الموزاريلا أو الجبن الأبيض مع الزعتر في منتصف كل دائرة.

ثم اغلق دائرة العجينة بأحكام من كل جوانب لتأخذ الشكل الذي ترغبين فيه سواء أقراص أو نصف دائرة أو على شكل مثلث مع الحرص على ضغط أطراف العجينة بشكل جيد.

نقوم برص فطائر جبنه في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة، وتدهن بالبيض على وجهها مخفوق بالحليب مع الفلفل الاسود وترش بالقليل من السمسم أو حبة البركة على الوجه.

ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة وعندما يسخن ادخلي فطائر جبنه العشر دقائق في الفرن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من أعلى ومن أسفل، وتقدم فطائر لذيذة ساخنة في الإفطار أو العشاء لأسرتك.

بيتزا بعجينة العشر دقائق سهلة وسريعة

يمكنك صنع عجينة العشر دقائق بسهولة جداً، وصنع منها كمية وحفظها في الفريزر لحين الحاجة إليها بخطوات بسيطة حضري معنا عجينة العشر دقائق للبيتزا.

نحتاج إلى عدد 3 أكواب من دقيق عدد 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة عدد 2 ملعقة كبيرة سكر عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية نصف ملعقة صغيرة ملح كوب وربع الكوب من الماء دافئ بع كوب زيت نباتي نصف كوب من اللبن الزبادي بدرجة حرارة المطبخ

تحضير حشوة بيتزا العشر دقائق

صلصة طماطم جاهزة أو منزلية جبن موزاريلا مبشور شرائح زيتون أسود أو أخضر فلفل ألوان مقطع شرائح فطر، شرائح بصل قطع دجاج مشوي، لحم مفروم مطهو رشة زعتر مجفف ربع كوب من قطع الفلفل الاخضر ربع كوب من جبن رومي

تحضير بيتزا عجينة العشر دقائق القطنية

في وعاء مناسب العجن نخلط 2 كوب من دقيق مع الحليب البودرة مع السكر والخميرة الملح وننزل عليهم بكوب من الماء الدافئ ونقلب تلك الخليط بالكامل حتى تختلط مع بعضها وتكون عجينة شبه سائلة.

ثم نتركها ونغطيها في وعاء جانبي بالبلاستيك لمدة عشر دقائق، ثم نضيف في وعاء آخر باقي كمية الدقيق مع الزيت، ويصب عليهم خليط الخميرة بعد التخمير تتفاعل الخليط.

يعد تكوين العجينة قومي بعجنها بشكل جيد جدا لمدة خمس دقائق على الأقل كلما زاد مدة العجن كلما اخرجتي عجينة مطاطة طرية ناعمة سهلة التشكيل.

تكون معنا عجينة طرية وتترك لكي ترتاح قليلا في مكان دافئ لمدة عشر دقائق لنجهز منها طبقة بيتزا.

عندما تخرج من التخمير ويتضاعف حجمها، تفرد على سطح طاولة نظيفة مفردة بالدقيق وتفرد عن طريق نشابة بحجم متوسط.

ثم قومي بفرد عجينة بيتزا في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وافردي عليها طبقة من صلصة الطماطم على العجينة بالتساوي.

ثم يرص عليها طبقة من الجبن المبشور فوق الصلصة، ثم ضيفي باقي المكونات التي تفضلينها من شرائح الزيتون، الفلفل الألوان، الفطر، البصل، واللحم أو الدجاج، ورشي رشة من الزعتر المجفف على الوجه، مع طبقة من جبنه موتزرايلا.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمس دقائق حتى يسخن، قومي بإدخال صينية البيتزا إلى الفرن بالرف الأوسط

وتترك الصينية في الفرن لمدة ما بين 15 ال 20 دقيقة حتى تنضج أو حتى تتحمر الحواف ويذوب الجبن، تشغلي الشواية فوق بيتزا لكي تأخذ لون ذهبي من أعلى ثم أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها لتبرد قليلًا قبل التقطيع.

طريقة فطيرة الشوكولاتة باستخدام عجينة العشر دقائق

لعمل العجينة نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق. ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة فورية. ربع ملعقة صغيرة ملح عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن عدد 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة أو ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي ربع كوب زيت نباتي عدد 2 كوب دقيق إضافي

مكونات حشو فطيرة العشر دقائق

200 جرام شوكولاتة قابلة للدهن مثل نوتيلا نصف كوب شوكولاتة مبشورة نصف كوب مكسرات مفرومة مشكل

ألذ فطيرة العشر دقائق بالشوكولاتة تحلية سريعة

نقوم بخلط كوبين من الدقيق مع السكر، الخميرة، رشة الملح، والحليب البودرة في وعاء عميق، ثم نضيف لهم الماء الدافئ تدريجياً وامزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة سائلة.

ثم قومي بتغطية الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تختمر يغطى بقطعة من القماش النظيفة أو فوطة مطبخ وتركها تختمر وتتفاعل لمدة عشر دقائق.

ثم نخرج العجينة ويضاف لها الزيت مع كوبين من الدقيق ونقوم بإضافتهم بالتدريجي ثم نعجن جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة طرية ولابد من أن يكون العجن مستمر لمدة خمس دقائق على الأقل.

ثم شكلي عجينة الفطيرة على شكل كرة كبيرة سطحها ناعم وتدهن السطح بالقليل من الزيت وتوضع فوق وعاء وتغطى بقطعة من بلاستيك وتترك في مكان مظلم دافئ لمدة عشر دقائق أخرى.

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى جزئين متساويين، ثم افردي الجزء الأول على شكل دائرة وضعيه في صينية مدهونة بالزيت.

افردي طبقة من الشوكولاتة القابلة للدهن بالتساوي على العجينة، ثم رشي الشوكولاتة المبشورة والمكسرات حسب الرغبة، افردي الجزء الثاني من العجينة وغطي به الطبقة الأولى، اضغطي الحواف جيداً لإغلاق الفطيرة.

سخني الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة، وقومي بخبز وإدخال تسوية الفطيرة في الفرن بالرف الأوسط الساخن لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى تكون ذهبية اللون.

بعد إخراج الفطيرة من الفرن، زينيها بالشوكولاتة المذابة، قدميها دافئة واستمتعي بالطعم اللذيذ.

طريقة خلية النحل بعجينة العشر دقائق

العجينة نحتاج إلى مكونات المرحلة الأولى عدد 2 كوب دقيق. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية ربع كوب زيت نباتي عدد 2 كوب ماء دافئ.

مكونات المرحلة الثانية لعجينة العشر دقائق

عدد 3 أكواب دقيق. نصف كوب زيت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح. مكونات حشو خلية النحل مكعبات جبن كريمي مثل جبن كيري. أو أي حشوة مفضلة مثل الشوكولاتة أو التمر بيضة واحدة لدهن الوجه رشة من سمسم أو حبة البركة.

تحضير خلية النحل بعجينة العشر دقائق

نجهز خليط المرحلة الأولى من العجينة، في وعاء مناسب العجن اخلطي 2 كوب دقيق مع السكر والخميرة والماء الدافئ، ثم غطي الخليط بقطعة من القماش النظيفة أو وبقطعة من بلاستك واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتضاعف حجمه.

ثم ضيفي لخليط التخمير عدد 3 أكواب دقيق، الزيت، والملح إلى الخليط الأول، ونبدأ في عجن العجينة جيدا لمدة خمس دقائق لا تقل عن ذلك لتكون معنا عجينة طرية وناعمة.

نبدأ في تشكيل كرات خلية النحل بأن تقوم بتقسيم العجينة إلى كرات بأحجام متساوية مع حشو كل مرة بقطعة صغيرة أو بملعقة صغيرة من الجبن أو الحشوة المفضلة لديك على حسب رغبتك، ثم قومي بإغلاقها جيدًا.

قومي برص كرات عجينة خلية النحل بجانب بعضها في صينية مدهونة بالزيت على شكل خلية، وتكون الصينية مدهونة، ثم قومي بتغطية الصينية واتركي العجينة لتتخمر لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى يتضاعف حجم الكرات.

نبدأ بدهن وجه فطيره خلية النحل بمزيج بيض مع الفانيليا والحليب وندهن كل وجه ويرش عليها كل من السمسم مع حبة البركة، وتخبز صينية خلية النحل في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

وتترك لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة أو تأخذ فطيرة خلية النحل لون ذهبي، يمكنك تشغيل الشواية لكي تأخذ لون ذهبي من أعلى ثم قدمي خلية النحل دافئة مع الشاي أو القهوة.

توست عجينة العشر دقائق القطنية

بتحضير العجينة نجهز عدد 2 كوب دقيق. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر. عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية. ربع ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 كوب من الماء الدافئ للعجن.

مكونات مرحلة ثانية من عجينة توست العشر دقائق

عدد ثلاث اكواب من دقيق مخبوزات نصف كوب من زيت نباتي. قليل من حليب لدهن الوجه

تحضير التوست بجينة العشر دقائق خطوة بخطوة