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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك السبع معالق .. بـ 2 بيضة اعملي ألذ كيكة هشة واسفنجية بدون خلاط ولا مضرب لذاذة لأخر قضمة في المقال التالي
كتب محمد سعد – كيك السبع معالق من أكثر الكيكات الهاشة والاسفنجية والناجحة من أول مرة، حيث يمكنك من خلال وحدتين من البيض عمل كيك بحجم عائلي تكفي لكل أفراد العائلة، ولهذا فإن كيك السبع معالق هي الاختيار الافضل في العزومات فهي تكفي عدد كبير وطعمها رائع وسوف تبهر ضيوفك، ولهذا سوف نعرض لكي في هذا التقرير مقادير عمل كيك السبع معالق وطريقة تحضيرها.
مقادير عمل كيك السبع معالق
تعد الكيك من الحلويات المفضلة في فصل الشتاء حيث يتم تناولها مع كوب من الشاي الدافئ، ويمكنك عمل كيك السبع معالق من خلال تجهيز المكونات التالية:
- عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- سبع معالق كبيرة معيارية من السكر الأبيض الناعم.
- سبع معالق كبيرة من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات أو دقيق الكيك.
- سبع معالق كبيرة معيارية من الزيت النباتي.
- عدد سبع معالق كبيرة من الحليب البارد.
- نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلي.
- رشه ملح.
لترطيب الكيكة:
- كوب حليب.
- عدد 2 معلقة كبيرة شيكولاته باورد أو معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- معلقة كبيرة من السكر.
لعمل الكريمة
- عدد 2 كوب كريمة شانتيه.
- كوب ونصف ماء مثلج.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب باودر.
- ملعقة كبيرة كاكاو خام.
طريقة عمل كيك السبع معالق
- في طبق كبير قومي بوضع البيض وبعد ذلك قومي بوضع السكر.
- بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتي يذوب السكر.
- ثم قومي بوضع مقدار اللبن والزيت واخفقي يالمضرب حتي تتجانس المكونات.
- ثم قومي بنخل مقدار الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفانيليا والكاكاو الخام.
- واخلطي المكونات حتي تحصلي على قوام الكيك.
- ثم قومي بوضع خليط الكيك في صنية مقاس 24 مدهونه بالزبدة.
- وادخلي الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة.
- لمدة 25 دقيقة حتي تخرج الخلة من منتصف الكيك نظيفة.
- ثم قومي بتجهيز خليط تسقيه الكيك من خلال وضع الكاكاو والسكر واللبن ووضعها على الكيك.
- وفي المضرب الكهربائي قومي بوضع الكريم شانتيه والكاكاو والماء المثلج.
- ثم اخفقي المكونات حتي تحصلي على قوام الكريمة شانتية المتماسك.
- ثم قومي بوضع الكريمة شانتية على وجه الكيك وتركها حتي تبرد وتقدم.
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