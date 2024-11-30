نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك السبع معالق .. بـ 2 بيضة اعملي ألذ كيكة هشة واسفنجية بدون خلاط ولا مضرب لذاذة لأخر قضمة في المقال التالي

كتب محمد سعد – كيك السبع معالق من أكثر الكيكات الهاشة والاسفنجية والناجحة من أول مرة، حيث يمكنك من خلال وحدتين من البيض عمل كيك بحجم عائلي تكفي لكل أفراد العائلة، ولهذا فإن كيك السبع معالق هي الاختيار الافضل في العزومات فهي تكفي عدد كبير وطعمها رائع وسوف تبهر ضيوفك، ولهذا سوف نعرض لكي في هذا التقرير مقادير عمل كيك السبع معالق وطريقة تحضيرها.

مقادير عمل كيك السبع معالق

تعد الكيك من الحلويات المفضلة في فصل الشتاء حيث يتم تناولها مع كوب من الشاي الدافئ، ويمكنك عمل كيك السبع معالق من خلال تجهيز المكونات التالية:

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

سبع معالق كبيرة معيارية من السكر الأبيض الناعم.

سبع معالق كبيرة من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات أو دقيق الكيك.

سبع معالق كبيرة معيارية من الزيت النباتي.

عدد سبع معالق كبيرة من الحليب البارد.

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلي.

رشه ملح.

لترطيب الكيكة:

كوب حليب.

عدد 2 معلقة كبيرة شيكولاته باورد أو معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

معلقة كبيرة من السكر.

لعمل الكريمة

عدد 2 كوب كريمة شانتيه.

كوب ونصف ماء مثلج.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب باودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

طريقة عمل كيك السبع معالق