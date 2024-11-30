طريقة عمل الموتشي الكوري بالطريقة الأصلية mochi ice cream بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ونفس الطعم

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عدن – محمد سعد – الموتشي هو حلوى يابانية تحتوي على الأرز اللزج، وقد انتشر إلى ثقافات أخرى مثل الثقافة الكورية حيث أصبح له طابع خاص من بين هذه الأنواع، يعتبر “موشي آيس كريم” من أكثر الحلويات شعبية لدى عشاق الحلويات الآسيوية تجمع هذه الحلوى بين قوام الموتشي اللزج والنكهات المثلجة من الأيس كريم مما يجعلها تجربة فريدة وممتعة سوف نستعرض الطريقة المثلى لتحضير موشي آيس كريم بطريقة أصلية، مع تقديم النصائح والهامش المطلوب للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل الموتشي الكوري

مكونات الموتشي:

دقيق الأرز اللزج: 1 كوب (معروف أيضًا باسم “شوريو” أو “غلوترس رايس فلاور”).

سكر: 3 ملاعق كبيرة.

ماء: 1 كوب.

نشا الذرة: للحفاظ على قوام الموتشي.

زبدة: لدهن اليدين والمكان.

مكونات الأيس كريم:

أيس كريم بنكهة مفضلة: 2 كوب (يمكن استخدام أي نكهة مثل الشوكولاتة، الفانيليا، أو الفواكه).

مكونات إضافية: مثل الفواكه المجففة أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة.

خطوات عمل الموتشي الكوري