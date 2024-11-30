طريقة عمل الموتشي الكوري بالطريقة الأصلية mochi ice cream بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ونفس الطعم
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عدن – محمد سعد – الموتشي هو حلوى يابانية تحتوي على الأرز اللزج، وقد انتشر إلى ثقافات أخرى مثل الثقافة الكورية حيث أصبح له طابع خاص من بين هذه الأنواع، يعتبر “موشي آيس كريم” من أكثر الحلويات شعبية لدى عشاق الحلويات الآسيوية تجمع هذه الحلوى بين قوام الموتشي اللزج والنكهات المثلجة من الأيس كريم مما يجعلها تجربة فريدة وممتعة سوف نستعرض الطريقة المثلى لتحضير موشي آيس كريم بطريقة أصلية، مع تقديم النصائح والهامش المطلوب للحصول على أفضل نتيجة.
طريقة عمل الموتشي الكوري
مكونات الموتشي:
- دقيق الأرز اللزج: 1 كوب (معروف أيضًا باسم “شوريو” أو “غلوترس رايس فلاور”).
- سكر: 3 ملاعق كبيرة.
- ماء: 1 كوب.
- نشا الذرة: للحفاظ على قوام الموتشي.
- زبدة: لدهن اليدين والمكان.
مكونات الأيس كريم:
- أيس كريم بنكهة مفضلة: 2 كوب (يمكن استخدام أي نكهة مثل الشوكولاتة، الفانيليا، أو الفواكه).
- مكونات إضافية: مثل الفواكه المجففة أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة.
خطوات عمل الموتشي الكوري
- من الأفضل أن يتم تحضير الأيس كريم مسبقًا يمكن استخدام أيس كريم جاهز أو إعداد آيس كريم منزلي باستخدام صانعة الأيس كريم.
- إذا كنت ترغب في إضافة نكهات إضافية، يمكنك مزج الأيس كريم مع الفواكه المجففة أو الشوكولاتة قبل وضعه في المجمد.
- في وعاء، ضع دقيق الأرز اللزج مع السكر وأضف الماء ببطء استخدم ملعقة لتحريك المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.
- بعد الحصول على العجينة، يمكنك وضعها في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف غطّ الوعاء بورق النايلون.
- اطرحي العجينة في الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة بعد ذلك، أخرجيه وحركي الخليط باستخدام ملعقة. يمكنك تكرار العملية حتى تصبح العجينة مطاطية وطرية.
- رش بعض نشا الذرة على سطح العمل لحماية العجينة من الالتصاق.
- ضع العجينة على السطح المرشوش بالنشا، ثم استخدم يدك أو الشوبك لفردها. يجب أن تكون سُمكها حوالي 0.5 سم.
- بعد ذلك، قص العجينة إلى دوائر باستخدام كؤوس أو قطع دائرية.
- قم بإخراج الأيس كريم من المجمد واتركه ليصبح طريًا قليلًا لتسهيل عملية الحشو.
- أستخدم ملعقة صغيرة لوضع كمية مناسبة من الأيس كريم في وسط كل دائرة من الموتشي.
- ارفع حواف الموتشي حول الأيس كريم لتغطيته تمامًا، ثم اضغط برفق لتثبيته معًا.
- بعد تشكيل جميع قطع الموتشي المحشوة بالأيس كريم، ضعها في صينية مغلفة بورق زبدة.
- قم بوضع الصينية في المجمد لمدة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى تتماسك جيدًا.
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