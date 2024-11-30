الشروط والمستندات المطلوبة .. استمارة التقديم للامتحانات الخارجية 2024

عدن – كتب محمد سعد – تُعد استمارة التقديم للامتحانات الخارجية أحد الخطوات الأساسية التي يجب على الطلاب إتمامها إذا كانوا يرغبون في استكمال تعليمهم خارج النظام المدرسي التقليدي، في كل عام، يفتح النظام التعليمي أبواب التقديم للامتحانات الخارجية أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم في الوقت المحدد، سواء بسبب الرسوب أو ترك الدراسة، لذا، يُعد العام الدراسي 2024/2025 فرصة جديدة للطلاب الذين يودون استكمال تعليمهم عبر التقديم للامتحانات الخارجية، وفي هذا المقال، سنتعرف على كل ما يتعلق باستمارة التقديم للامتحانات الخارجية 2024.

تمثل استمارة التقديم للامتحانات الخارجية فرصة مهمة للطلاب الذين يسعون للحصول على شهادات دراسية معترف بها من خلال امتحانات وزارية، التقديم للامتحانات الخارجية يتيح للطلاب العودة إلى الدراسة وإتمام مراحلهم التعليمية التي قد فاتتهم، إذا كنت ترغب في التقديم للامتحانات الخارجية في عام 2024/2025، يجب أولاً التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن لك قبول طلبك.

الشروط الواجب توافرها للتقديم للامتحانات الخارجية

قبل التقديم للامتحانات الخارجية، يجب على الطالب التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية لضمان قبول طلبه. هذه الشروط تشمل:

يجب أن يكون الطالب قد أتم 18 عامًا أو أكثر عند التقديم للامتحانات الخارجية.

يحق للطالب التقديم إذا كان قد رسب في نفس الصف الدراسي لمدة سنتين متتاليتين.

يمكن للطلاب الذين تركوا الدراسة لمدة سنة أو سنتين أو أكثر التقديم للامتحانات الخارجية لاستكمال تعليمهم.

تتأكد هذه الشروط من أهلية الطالب للمشاركة في الامتحانات الخارجية وتتيح له فرصة استكمال مسيرته التعليمية في حال عدم تمكنه من إتمام دراسته في الوقت المحدد.

مستندات التقديم للامتحانات الخارجية

قبل أن تتمكن من تقديم استمارة التقديم للامتحانات الخارجية، يجب أن توفر بعض المستندات، وهي تشمل:

نسخة أصلية ونسخة مستنسخة من شهادة الجنسية.

يجب تقديم 8 صور حديثة ذات خلفية بيضاء وبمقاس 3.5 × 4.5.

يجب تقديم استمارة التقديم للامتحانات الخارجية مكتملة مع جميع التفاصيل المطلوبة.

نسخة أصلية ونسخة مستنسخة.

ملف يحتوي على جميع المستندات المطلوبة.

ضوابط التقديم للامتحانات الخارجية

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء عملية التقديم للامتحانات الخارجية، وأهمها:

يجب على الطلاب تسليم المستندات المطلوبة إلى مديرية التربية في المحافظة التي يسكنون بها. رسوم التقديم تتفاوت حسب المرحلة الدراسية و هي للمرحلة الابتدائية ما يعادل 25,000 دينار عراقي، أما للمرحلة الثانوية (متوسطة أو إعدادية) فهي 50,000 دينار عراقي.

مواعيد التقديم للامتحانات الخارجية

يبدأ التقديم للامتحانات الخارجية في 1 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 12 ديسمبر 2024. يجب على جميع الطلاب الراغبين في التقديم الالتزام بهذا الإطار الزمني لضمان معالجة طلباتهم بشكل صحيح.

و تنقسم مواعيد التقديم حسب المرحلة الدراسية إلى المرحلة الابتدائية، من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، أما المرحلة المتوسطة والإعدادية فه من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا كما نبغي للطلاب تقديم استمارة التقديم للامتحانات الخارجية في هذه الفترة، حيث لا يمكن قبول الطلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

الامتحانات التمهيدية والوزارية

الامتحانات التمهيدية والوزارية تعد من الخطوات المهمة التي تلي استمارة التقديم للامتحانات الخارجية، حيث تُستخدم هذه الامتحانات لتحديد أهلية الطلاب للتقديم للامتحانات الوزارية:

الامتحان التمهيدي: في الشهر الثاني من العام الدراسي، ويُشترط على الطلاب مراجعة مديرية التربية قبل أسبوعين من الامتحان للحصول على البطاقة الامتحانية ومعرفة مكان المركز الامتحاني.

الامتحان الوزاري: إذا اجتاز الطالب الامتحان التمهيدي بنجاح، أو كان مكملًا في مادة أو مادتين، يحق له التقدم للامتحان الوزاري الذي يُعقد في الشهر السادس.

ملاحظات هامة للطلاب

الطلاب الذين يبلغون من العمر 28 عامًا أو أكثر يمكنهم التقديم للامتحانات الخارجية دون الحاجة إلى انتظار.

التقديم للامتحانات الوزارية: يجب على الطلاب الناجحين أو المكملين بمادة أو مادتين التقديم للامتحانات الوزارية.

التقديم للطلاب الناجحين: يمكن للطلاب الناجحين التقديم مباشرة للصفوف الأعلى بعد فترة زمنية معينة، مثل:

الطالب الناجح من الصف السادس الابتدائي يمكنه التقديم للصف الثالث المتوسط بعد ثلاث سنوات.

الطالب الناجح من الصف الثالث المتوسط يمكنه التقديم للصف السادس الإعدادي بعد ثلاث سنوات.

تُعد عملية التقديم للامتحانات الخارجية 2024 فرصة ذهبية للطلاب الذين يسعون لاستكمال مسيرتهم التعليمية. لضمان قبول طلب التقديم، يجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد والشروط المذكورة في هذا المقال. من خلال اتباع الخطوات المذكورة، يمكن للطلاب استكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية بنجاح.