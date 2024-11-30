نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع موعد الصرف .. المؤسسة العامة توضح حقيقة زيادة راتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام في المقال التالي

كتب محمد سعد – حقيقة زيادة راتب المتقاعدين هي الجملة الأكثر تداولا وبحثا بين المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، كما إزداد بحب المواطنين عنها عبر محركات البحث المختلفة مع إقرار موعد صرف المعاش التقاعدي، وكان ذلك بعد إنتشار الكثير من الأحاديث حول تطبيق هذا المبلغ الإضافي مع معاش هذا الشهر، وهو الأمر الذي جعل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية حسم الجدل حول هذه الأخبار والأحاديث، ولذا سوف نقوم اليوم عن طريق هذا المقال بتوضيح رد المؤسسة وكذلك خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي.

حقيقة زيادة راتب المتقاعدين

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على توفير إلى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ممن بلغوا سن التقاعد معاش تقاعدي، وذلك من أجل تعويضهمعن الراتب الشهري من الوظيفة عند تركها، كما يعتبر هذا المعاش هو أهم الركائز التي يعتمد عليها المتقاعد في توفير مختلف احتياجاته، ومع اقتراب موعد الصرف إنتشرت العديد من الأحاديث حول زيادة قيمة المعاش الخاص بهذا الشهر، لذا فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح حقيقة زيادة راتب المتقاعدين لهذا الشهر، فقد ذكرت الوزارة أن كل هذه الأحاديث مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم صرف راتب التقاعد بهذا الشهر في اليوم الأول من شهر ديسمبر، حيث أن موعد صرف المعاش التقاعدي هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، كما يتم تغيير الموعد في حالة أن يصادف تاريخ الصرف يوم عطلة رسمية.

خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي

كما قدمت المؤسسة التقاعد إلى المواطنين إمكانية الاستعلام عن المعاش التقاعدي بصورة إلكترونية، ويتم ذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات والتي يمكننا بعد توضيح حقيقة زيادة راتب المتقاعدين عرضها كما يلي: