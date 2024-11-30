احصل الآن .. خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة ابشر وما هي الشروط اللازمة للمزاد

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عدن – محمد سعد – خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة ابشر، تعطي السعودية فرصة للمواطنين والمقيمين للحصول على لوحات سيارات مميزة تحتوي على أرقام وحروف مميزة وفريدة من نوعها من خلال مزادات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال المكان سوف نتعرف على كيفية الاشتراك في هذا المزاد وأيضا كيفية اختيار اللوحة وكافة التفاصيل.

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

‏يمكن الاشتراك بسهولة في مزاد اللوحات المميزة الذي يقام بشكل مستمر في السعودية من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم من القائمة الرئيسية اختر أبشر أفراد.

ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك انتقل إلى قائمة خدماتي، ومنها اختر الخدمات المرورية.

ثم انقر على خيار مزاد اللوحات الإلكترونية.

سوف تظهر قائمة باللوحات المتاحة في المزاد، حيث يمكنك تصفح الخيارات.

اختر اللوحة التي ترغب في المزايدة عليها وفقاً لرغبتك لوحات بأرقام أو أحرف مميزة.

ثم قم بتحديد قيمة المزايدة التي ترغب في تقديمها.

تأكد من متابعة المزاد لمعرفة حالة المزايدة الخاصة بك حتى إغلاقه.

وإذا فزت بالمزاد، سوف تحصل على إشعارًا لإتمام عملية الدفع.

في النهاية ادفع الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في منصة أبشر.

وبعد ذلك قم بزيارة أقرب فرع للإدارة العامة للمرور لاستلام اللوحة.

شروط الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة

لضمان المشاركة في مزادات اللوحات المميزة، يجب الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون لديك حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية.

كذلك يجب أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

لابد أن تكون رخصة القيادة الخاصة بك صالحة.

يشترط عدم وجود أي مخالفات مرورية غير مسددة على المركبة أو الشخص الراغب في المشاركة.

أيضًا هناك ضرورة لوجود بطاقة دفع إلكترونية مثل مدى أو البطاقات الائتمانية لتسديد قيمة المزايدة والرسوم الأخرى.

يجب العلم أن هناك أختلاف في الشروط بين المزادات حسب نوع اللوحات وقيمتها، ويجب قراءة التعليمات لكل مزاد قبل المشاركة.

أهمية لوحات السيارات المميزة

تعتبر لوحات السيارات المميزة رمزًا للتميز والفخامة، وهي تعكس الذوق الشخصي لصاحبها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه اللوحات استثمارًا مستقبليًا بسبب ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، وأنواعها: