طريقة عمل البيتزا من بقايا الفينو وصفة سهلة ولذيذة واقتصادية

عدن – كتب محمد سعد – إليكِ طريقة عمل البيتزا من بقايا الفينو بمكونات اقتصادية، تعتبر البيتزا من أكثر الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار وتشتهر في مختلف بلاد العالم وتتكون من مكونات عديدة، وتناسب جميع الأذواق سواء مَن كانو يحبون اللحوم أو الخضروات أو حتى الجبن، وتتسائل دائماً جميع الأمهات كيف أعمل البيتزا في المنزل، ويرجع ذلك إلى أن البعض يرون ارتفاع أسعار البيتزا فى المطاعم، والبعض الآخر يفضلون القيام بالوصفات فى المنزل لأبنائهم، لذلك سوف نستعرض اليوم وصفة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة فى أي منزل لعمل البيتزا بأقل التكاليف من بقايا خبز الفينو.

بيتزا

مقادير البيتزا ببقايا الفينو

خبز الفينو (العدد حسب الرغبة وحجم ومقاس الصينية المستخدمة ).

عدد ٢ بيضة.

كوب ونصف من الحليب.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة زبدة.

الإضافات للحشو ( أجبان حسب الرغبة، موتزاريلا، شرائح زيتون، فلفل، طماطم، فراخ، لحم، بسطرمة، سجق) حسب الرغبة يمكن اختيار الحشو.

٢ كيس من الكاتشب.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير البيتزا ببقايا الفينو

نحضر قالب (صينية الخبز) ونقوم بدهنها بقطعة من الزبدة.

نقطع خبز الفينو قطعاً متساوية ونقوم بوضعها فى القالب، وعلى نار هادئة نقلبهم لمدة دقيقتين فقط.

نحضر وعاء ونضع فيه بيضتين، ورشة من الفلفل الأسود، ونقلب جيداً، ثم نضع الحليب، ونخفقهم جيداً .

نوزع هذا الخليط على الخبز ونضغط جيداً ع الخبز بحيث نفرده ليكون طبقة خفيفة.

نضيف الزعتر إلى المكونات السابقة، ومن ثم نوزع الكاتشب وزيت الزيتون على جميع أنحاء القالب.

نضع الفلفل الأخضر، والطماطم، وشرائح الزيتون، وإضافة أي مكونات تفضليها .

وتغطي كل المكونات بطبقة من الجبن الموتزاريلا.

ندخلها إلى الفرن حتى تصبح باللون الذهبي، ثم نقوم بوضع طبقة بسيطة أخرى من الموتزاريلا ووضعها تحت الشواية لمدة دقيقة حتى تذوب الموتزاريلا.

تقطع البيتزا إلى مثلثات وتقدم.

كيفية تحضير بيتزا اقتصادية

يمكنك استبدال بقايا خبز الفينو بالعديد من الأفكار الأخرى لتحضير البيتزا الاقتصادية مثل:

الخبز الأبيض العربي.

شرائح التوست الأبيض.

بقايا خبز التورتيلا.

كما يمكنك استخدام صوص الجبن أو الجبن الشيدر أو جبن المثلثات كبديل عن جبن الموتزاريلا في حال عدم توفرها في البيت.