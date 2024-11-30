نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيكتسح السوق .. مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro تصميم حديث شاشة مذهلة أداء قوي كاميرا احترافية بطارية تدوم طويلا وتقنيات متقدمة في المقال التالي

كتب محمد سعد – مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro، طرحت شركة شاومي هاتف Xiaomi 14 Pro كجزء من سلسلة Xiaomi 14، حيث جمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والمزايا المتقدمة، ويعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا الحديثة والباحثين عن تجربة متميزة هذا الهاتف استطاع من منذ إطلاقه أن يجذب الملايين من عشاق التكنولوجيا المتطورة والامكانيات الرائعة بالإضافة إلى أن الهاتف يتمتع بالكثير من التفاصيل الخاصة بالشكل الخارجي والإمكانيات الداخلية سوف نتناولها في المقال.

‏يحتوي هذا الهاتف على الكثير من الإمكانيات المتطورة التي تجعله خيار مثالي أمام الباحثين عن التكنولوجيا:

يتميز الهاتف بهيكل زجاجي أنيق محمي بطبقة Gorilla Glass Victus 2، مع إطار معدني من الألومنيوم يمنحه المتانة والجاذبية.

يتوفر بألوان راقية تشمل الأسود، الأبيض، والأخضر.

الشاشة الخاصة بالهاتف من نوع LTPO AMOLED، وحجمها 6.73 بوصة، والدقة الخاصة بها QHD+ (1440 × 3200 بكسل)، وذات معدل تحديث 120 هرتز، مع دعم تقنية HDR10+ وDolby Vision للحصول على ألوان غنية وتجربة مشاهدة استثنائية.

السطوع الخاص بالشاشة يصل إلى 3000 شمعة.

سعة البطارية في الهاتف 5000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال أقل من 20 دقيقة، وبه خاصية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 10 واط.

الأداء الخاص بهاتف Xiaomi 14 Pro

يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعتمد على تقنية تصنيع 4 نانومتر لضمان أداء قوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وبه وحدة معالجة الرسوميات Adreno 750 لتقديم أداء رائع في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل MIUI 15 المبني على Android 14.

الذاكرة والتخزين في هاتف Xiaomi 14 Pro

الهاتف به خيارات RAM: 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وخيارات التخزين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

مميزات الكاميرات في الهاتف

الكاميرا الخلفية ثلاثية مكونة من كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر Leica مع فتحة عدسة f/1.9 ودعم التثبيت البصري OIS.، وكاميرا عريضة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 115 درجة، وكاميرا تيليفوتو 50 ميجابكسل مع زوم بصري يصل إلى 3.5x، بينما الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

مميزات إضافية في الهاتف

‏بجانب جميع المميزات السابقة يحتوي الهاتف على مميزات إضافية أخري تعزز من قدراته:

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

دعم تقنيات الاتصال المتقدمة 5G، Wi-Fi 7،Bluetooth 5.4.

وبه مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

ومكبرات صوت ستيريو محسّنة بالتعاون مع Harman Kardon.

سعر هاتف هاتف Xiaomi 14 Pro

‏كما ذكرنا في السابق أن الهاتف يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الإمكانيات التي تعزز قدرته وتساعد على رفع سعره في الأسواق المصرية ويتوفر هذا الهاتف بجميع الإمكانيات الخاصة بالتخزين بسعر يبدأ من 40,000 جنيه مصري وحتى 48,000 جنيه مصري على حسب المساحة الخاصة بالتخزين.