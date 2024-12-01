شكرا لاهتمامكم بخبر عن تليفون الغلابة .. علي قد الإيد مواصفات وسعر هاتف OPPO A1K الذي لا يتخطى 2000 جنيه على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر OPPO A1K واحدًا من الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في فئة الهواتف المتوسطة يتميز الهاتف بمواصفات جيدة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي موثوق وبسعر معقول سنستعرض في هذا المقال مواصفات الهاتف بالتفصيل وكذلك سعره في الأسواق.

يأتي هاتف OPPO A1K بتصميم عصري وجذاب يتوفر الهاتف بألوان متعددة مثل الأسود والأحمر، مما يمنح المستخدمين خيارات تناسب أذواقهم صنعت بعض أجزاء الهاتف من مواد بلاستيكية ذات جودة عالية، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل تتميز واجهة الهاتف بشاشة كبيرة تمتد تقريبًا على كامل الواجهة، مع وجود حواف رقيقة، مما يعزز من تجربة المشاهدة.

الهاتف مزود بشاشة IPS LCD قياس 6.1 بوصة، بدقة 1560 × 720 بكسل توفر الشاشة ألوانًا زاهية وتباينًا جيدًا، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الأفلام ومحتوى الفيديو كما أن كفاءة الشاشة تتيح لك راحة في الاستخدام لفترات طويلة دون إجهاد العين.

يعمل OPPO A1K بمعالج MediaTek Helio P22، وهو معالج ثماني النواة يوفر أداءً سلسًا عند استخدام التطبيقات العادية مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت يأتي الهاتف مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

تحتوي الكاميرا الخلفية للهاتف على عدسة واحدة بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة واسعة تسمح بدخول مزيد من الضوء، مما يحسن من جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل، وهي كافية لالتقاط صور سيلفي جيدة، بمساعدة ميزات مثل “Beauty Mode” لتحسين جودة البشرة.

يتضمن هاتف OPPO A1K بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة تكفي لاستخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، مما يسمح للمستخدم بشحن البطارية بسرعة في حالات الطوارئ.

يعمل الهاتف بنظام Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم ColorOS 6.0 الخاصة بشركة أوبو تقدم هذه الواجهة مجموعة من الميزات والوظائف الإضافية التي تعزز من تجربة الاستخدام، بما في ذلك خيارات تخصيص الشاشة الرئيسية وإدارة التطبيقات.

السعر

سعر هاتف Oppo A1k

السعر 1800 جنية للنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام .