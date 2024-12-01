وحش السامسونج .. سعر ومواصفات Galaxy s24 FE الجديد وأهم مميزات هذا الهاتف

عدن – كتب محمد سعد – كشف الستار عن الهاتف الذكي Galaxy s24 FE الجديد من سامسونج، والذي يأتي بتصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار، يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED عالية الدقة، وأداء قوي بفضل معالج متطور، وكاميرات متعددة الوظائف لالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة.

إليكم سعر ومواصفات Galaxy s24 FE الجديد:

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 FE

إليكم مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 FE:

يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 FE بكاميرات متطورة تتيح لك التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة في أي وقت وفي أي مكان.

فالكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تضمن لك الحصول على صور واضحة وساطعة.

بينما تتيح لك الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل التقاط صور سيلفي مثالية.

يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 FE بأداء قوي بفضل معالج Exynos 2400e عالي الكفاءة.

وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت.

يتميز هاتف Galaxy S24 FE بدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، مما يتيح لك شحن هاتفك بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى كابل.

كما يدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي، حيث يمكنك استخدام هاتفك لشحن أجهزة أخرى متوافقة مع الشحن اللاسلكي.

يشحن هاتفك بسرعة فائقة بقدرة 25 وات، مع دعم تقنيات الشحن السريع PD و QC2، احصل على 50% من شحنة البطارية في 30 دقيقة فقط.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S24 FE

إليكم مميزات هاتف سامسونج Galaxy S24 FE:

استمتع بتجربة تصوير سينمائي بجودة 8K، واحتفظ بكل تفاصيل لحظاتك المميزة.

يقدم الهاتف مجموعة واسعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تجعل تجربة استخدامك أكثر سلاسة وذكاءً.

استمتع بألوان زاهية ووضوح فائق بفضل شاشة FHD+ بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز.

صُمم الهاتف من أجود المواد، وهو مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، ليصمد أمام أي تحدٍ.

سعر سامسونج Galaxy S24 FE

يتوفر هاتف Galaxy S24 FE بسعات تخزينية مختلفة وأسعار تنافسية في الأسواق العربية: