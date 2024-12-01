نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد 01/12/2024 في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

كتب محمد سعد – موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم قمة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجمع بين المان سيتي وليفربول في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة بين المتصدر والوصيف لذلك جهز نفسك لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والرغبة الأكيدة من كلا الفريقين للفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث، يدخل الليفر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الرائعة سواءً في الدوري الإنجليزي أو في بطولة دوري أبطال أوروبا وتصدره لمجموعته بالفوز في جميع المباريات التي خاضها والتي كان آخرها على كبير أندية العالم ريال مدريد، لكنه سيواجه خصم قوي وعنيد يرغب في الفوز بالمباراة والرجوع من آنفيلد بالثلاث نقاط وتقليل الفارق بينهم في النقاط.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري

مباراة السيتي وليفربول تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يحتضن ستاد آنفيلد مباراة ليفربول والسيتي القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من عمر البريميرليج، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024 حسب التوقيتات التالية:-

16:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:00:- بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

18:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

20:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بين سبورت القطرية حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي وشمال أفريقيا، لذلك فمن المقرر أن تنقل مباراة المان سيتي وليفربول اليوم على قناة bein Sports HD1، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز حفيظ دراجي.

تشكيل الليفر والسيتي المتوقع للمباراة

يدخل الليفر المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة، حيث حقق الريدز الفوز في 10 وتعادل في مباراة وتجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة، ويقدم الريدز آداء متميز مع مدربه الجديد “أرني سلوت” ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني المباراة في حراسة المرمى كيليهر، وفي الدفاع آرنولد وجوميز وفان دايك وروبيرتسون، وفي الوسط جرافنبيرخ وماك أليستر وسوبوسلاي وجاكبو، وفي الهجوم محمد صلاح ونونيز.

بينما يسعى المان سيتي لاستعادة مستواه المعروف والعودة للانتصارات وتقليل الفارق الكبير في النقاط، حيث يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، فقد حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات، ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى إيدرسون وفي الدفاع كايل ووكر ناثان آكي أكانجي جفارديول وفي الوسط ريكو لويس وماتيوس نونيس ودي بروينوفي الهجوم هالاند وفودين وسافيو.