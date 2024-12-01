شكرا لاهتمامكم بخبر عن مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس .. القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تُلعب الآن مباراة أتلتيكو مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2024، والتي ستكون مواجهة برازيلية محتدمة، من الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيحصل على بطاقة التأهل الأخيرة لكأس العالم للأندية 2025، كما سيخوض الفريق مواجهة ضد باتشوكا المكسيكي في ديربي أمريكا يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك لتحديد من سيواجه النادي الأهلي المصري في دور نصف النهائي من كأس القارات للأندية (كأس التحدي) يوم 13 ديسمبر على ستاد 974 بالدوحة، لذا سنستعرض في السطور التالية قنوات أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو ريجاتاس ومنصات الإذاعة.

موعد مباراة مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس

ستقام مباراة Atlético Mineiro vs Botafogo على ملعب مونومنتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والذي تم افتتاحه عام 1938، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 84 ألف متفرج، وستبدأ المباراة في التوقيتات المحلية التالية لكافة الدول العربية:

9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والأردن.

12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو ريجاتاس

سيتم إذاعة لعبة أتلتيكو مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس في نهائي كأس ليبرتادوريس بتعليق أحمد عبده عبر القنوات والمنصات التالية:

beIN SPORTS 4.

beIN SPORTS 1 EN.

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

تشكيل أتلتيكو مينيرو الرسمي

تم الاستقرار على تشكيل أتليتيكو مينيرو التالي للدفع به لمباراة مينيرو vs بوتافوغو ريغاتاس في نهائي كأس الليبرتادوريس بقيادة المدرب جابرييل ميليتو:

حراسة المرمى: إيفرسون.

الدفاع: جونيور ألونسو – رودريجو باتاجليا – ليانكو فوجنوفيتش.

الوسط: جيليرمي أرانا – فاوستو فيرا -ألان فرانكو – جوستافو سكاربا.

الهجوم: باولينيو – ديفيرسون – هالك.

يتواجد على مقاعد البدلاء برونو فوكس وإيغور جوميز وماريانو وغيرهم.

تشكيل بوتافوجو ريجاتاس الرسمي

استقر المدرب أرتور خورخي على التشكيل التالي للدفع به لمباراة مينيرو ضد بوتافوغو ريغاتاس في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 اليوم:

حراسة المرمى: جون فورتادو.

الدفاع: أليكس تيليس – ألكسندر باربوزا – أدريلسون سيلفا – فيتينيو.

الوسط الدفاعي: جريجوري – مارلون فريتاس.

الوسط الهجومي: تياجو ألمادا – جيفرسون سافارينو – لويز هنريكي.

الهجوم: إيغور جيسوس.

يتواجد على مقاعد البدلاء لوكاس هالتر ودانيلو نيفيس وكارلوس إدواردو وغيرهم.