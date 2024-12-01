موعد عرض WWE سيرفايفر سيريس 2024 Survivor Series والقنوات الناقلة

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر Survivor Series 2024 هو من أكثر عروض المصارعة التي ينتظرها الكثير من عشاق الرياضة الترفيهية، ويقوم بتنظيمه اتحاد WWE سنويا كأحد أبرز فعالياته ويتميز هذا العرض بمواجهات تكون مليئة بالإثارة والعروض تجمع بين كبار نجوم المصارعة الحرة وسوف يشهد الحدث مفاجأة تكون من العيار الثقيل.

العنوان الأول: كل ما تحتاج معرفته عن عرض Survivor Series 2024: مواجهات نارية ومفاجآت كبرى

العنوان الثاني: تفاصيل عرض Survivor Series 2024: موعده، مواجهاته، والقنوات الناقلة

العنوان الثالث: مواجهات ملحمية في Survivor Series 2024: نجوم WWE في صدام تاريخي

أعلنت WWE عن عدد من المباريات الكبرى التي سوف تقام في الحدث، أبرزها

سيكون هناك تحالف بين سي إم بانك ورومان رينز وسيكون تحت إشراف بول هيمان لمواجهة قوية ضد فريق البودلاين. ويشمل العرض ايضا مباريات هامة على ألقاب مهمة مثل لقب العالم ولقب القارات وايضا الولايات المتحدة، إلى جانب ذلك مباراة WarGames النسائية التي تعتبر من أكثر المباريات المرتقبة في هذا الحدث الضخم. مباراة على لقب العالم للوزن الثقيل بين جونتر وداميان بريست. مباراة ثلاثية على لقب القارات تجمع برون بريكر، شيمس، ولودفيج كايزر. مباراة على لقب الولايات المتحدة بين إل أي نايت وشينسكي ناكامورا. مباراة WarGames النسائية التي تضم أسماء لامعة مثل ريا ريبلي، بيانكا بلير، وليف مورجان.

موعد عرض Survivor Series 2024

من المقرر إقامة Survivor Series 2024 يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 في روجرز أرينا بمدينة فانكوفر الكندية. يبدأ العرض في توقيتات مختلفة حسب الدول العربية:

الساعة 12:00 منتصف الليل في الجزائر، المغرب، وتونس.

الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، ليبيا، فلسطين، والسودان.

الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، الكويت، العراق، والأردن.

الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لعرض Survivor Series 2024

يمكن متابعة أحداث Survivor Series 2024 عبر منصات متعددة لتناسب كافة المشاهدين: