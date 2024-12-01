للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في شركة PARSONS

عدن – كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت شركة بارسونز العالمية، المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالسعودية في كل من تبوك والرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح لحملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، ويكون العمل وفق المسميات الوظيفية التالية (مدير أول مراقبة الجودة، ومدير أول التخطيط، ومدير أول مشروع، ومدير أول نمذجة معلومات البناء، ومدير إنشاءات/ إدارة المرافق، ومدير لوجستيات البناء، ورئيس مراقبة المشاريع، ومدير مشروع/ المرافق الجافة، ووظائف أخرى)، وللتقديم على أحد تلك الوظائف قم بزيارة الرابط التالي هنا.