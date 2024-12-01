نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للنجم السعودي فهد المولد في المقال التالي

كتب محمد سعد – في أخبار سارة لعشاق كرة القدم السعودية، طرأت تطورات إيجابية على الحالة الصحية للاعب فهد المولد، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، بعد تعرضه لحادث سقوط مؤسف في دبي.

وأفادت مصادر طبية بتحسن بسيط في حالة المولد، حيث تمكن الأطباء من إبعاد جهاز التنفس الاصطناعي، وعادت له القدرة على التنفس بشكل طبيعي، ولله الحمد.

يذكر أن المولد قد تعرض لحادث سقوط في دبي، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في دبي، ونقل بعد ذلك الى السعودية، ولا تزال شرطة دبي تحقق في ملابسات الحادث، ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن بخصوص تفاصيل سقوط اللاعب.

وقد تلقى المولد دعماً كبيراً من زملائه اللاعبين والجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية، الذين عبروا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

هذا وسنوافيكم بآخر المستجدات حول حالة فهد المولد الصحية فور ورودها.