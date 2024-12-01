عاجل : المدينة المنورة على موعد مع اكبر مول في تاريخها

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عدن – محمد سعد – المدينة المنورة تستقبل “ملتقى مدينة المعرفة”: أكبر مول في المدينة وخامس أكبر مول في المملكة

تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في تطوير مشاريع عملاقة تعزز مكانتها الاقتصادية والسياحية، وفي هذا السياق يأتي الإعلان عن قرب افتتاح مشروع “ملتقى مدينة المعرفة”، أكبر مول تجاري في المدينة المنورة، ليُضاف إلى سلسلة المولات الرائدة في المملكة.

يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة إجمالية تبلغ 180 ألف متر مربع، ليحتل بذلك المرتبة الخامسة بين أكبر المولات في السعودية، مؤكداً على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجزئة في المملكة.

من المتوقع أن يحتضن “ملتقى مدينة المعرفة” مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي ودور السينما ومراكز الترفيه، ليقدم تجربة تسوق وترفيه متكاملة لزواره من سكان المدينة المنورة وزوارها.

يُعد هذا المشروع إضافة نوعية للمدينة المنورة، حيث سيساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واقتصادية هامة، كما سيوفر فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.