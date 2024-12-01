عدن – كتب محمد سعد – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح موعد صرف رواتب التقاعد في السعودية 1446 شهر نوفمبر، حيث ينتظر المتقاعدين صرف رواتبهم للشهر الجديد مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم فهو مصدر الدخل الأساسي لكثير من الأسر في المملكة، ولذلك تحرص المملكة على إيداع الراتب المستحق في حسابات المستفيدين في الموعد الرسمي والمحدد دون أي تأخير.

موعد صرف رواتب التقاعد في السعودية 1446 شهر نوفمبر

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف رواتب التقاعد في السعودية 1446 شهر نوفمبر، وهو يكون 31 أكتوبر الموافق يوم الخميس، وذلك بدلًا من اليوم الأول من شهر نوفمبر لأنه يصادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية في المملكة، حيث جعلت المؤسسة اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو اليوم المحدد لصرف الرواتب ولكن في حال وافق يوم عطلة رسمية فحينها يتم تبكير موعد الصرف يوم عن الموعد المحدد له.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

انتشرت اخبار تشير إلى زيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرد وتوضيح حقيقة الأمر، حيث نفت الأخبار المتداولة بشأن هذا الأمر، وأكدت على أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين بنفس القيمة دون أي زيادة، وأوضحت أنه في حال وجود أي تغيير أو زيادة فسيتم الإعلان عنها بصفة رسمية من جهتها.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية

بإمكان المستفيدين من الراتب التقاعدي الاستعلام عن مستحقاتهم المادية بشكل إلكتروني، وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخطوات الاستعلام كالتالي:

التوجه إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار منها خدمات التقاعد.

من الخدمات المتوفرة اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، ثم النقر على “استعلام” ليظهر قيمة الراتب المستحق.

شروط الحصول على راتب التقاعد

هناك عدة شروط يتوجب على الراغبين في التقديم للحصول على الراتب التقاعدي استيفاؤها، وهذه الشروط أوضحتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي تتضمن على الآتي:

يشترط أن يكون المشترك قد تجاوز سن الستين.

التوقف عن مزاولة أي عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

ألا تقل مدة الاشتراك عن 120 شهرًا، وفي حال تجاوز سن الستين يمكن قبول 60 شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية تكملها إلى 120 شهرًا.

حاسبة المعاش التقاعدي

بإمكان المشتركين المُقدمين على التقاعد معرفة المبلغ التقديري المستحق للمعاش من خلال استخدام حاسبة المعاش التقاعدي، وخطوات الاستخدام كالتالي:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار منها خدمات التقاعد.

من الخدمات المتاحة يتم النقر على خدمة “حاسبة المعاش التقاعدي”.

النقر على “ابدأ الخدمة”، ثم القيام بتسجيل الدخول.

النقر على حاسبة التقاعد.

إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على “احسب” ليظهر المبلغ التقديري المستحق.

تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف رواتب المتقاعدين في المملكة في الموعد المحدد لها بدون أي تأخير، كما تُتيح المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني سهل وسريع.