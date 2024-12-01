نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان الرسمي … تعرف على موعد إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد إقامة قرعة مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي ستُقام مساء اليوم الخميس، الموافق السادس عشر من سبتمبر، في العاصمة السعودية الرياض ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات لتنظيم منافسات قوية بين الأندية المتأهلة إلى هذا الدور.

الأندية المتأهلة لقرعة دور الـ16

تمكن 16 فريقًا من حجز أماكنهم في هذا الدور، وهم: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، التعاون، القادسية، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الوحدة، العربي، الجبلين، الرياض، الرائد، النجمة، والجندل وستتنافس هذه الفرق على اللقب المرموق في مواجهات مثيرة سيتم تحديدها من خلال القرعة المرتقبة.

مفاجآت الدور الأول

شهدت منافسات الدور الأول من البطولة مفاجأة قوية وغير متوقعة، حيث خرج فريق الأهلي السعودي من المنافسة مبكرًا على يد فريق الجندل، في مباراة مثيرة انتهت بفوز الجندل بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما أضفى المزيد من التشويق على البطولة.

توقعات ما بعد القرعة

من المتوقع أن تشهد مباريات دور الـ16 مواجهات ساخنة، حيث تضم الفرق المتأهلة نخبة من أقوى الفرق في الدوري السعودي وبعد إجراء القرعة سيتم تحديد الجدول الزمني للمباريات، مما سيزيد من حماس الجماهير التي تترقب هذه المواجهات الكبيرة.