شكرا لاهتمامكم بخبر عن عاجل| الأمن العام يعلن رسميًا فرض غرامة 2000 ريال حال النزول أو الركوب أثناء سير المركبات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يواصل الأمن العام السعودي تكثيف جهوده للحفاظ على الأمن والنظام في مختلف أنحاء المملكة من خلال تسيير الدوريات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ويقوم الأمن العام بشكل دائم بإصدار تنبيهات وتحذيرات للمواطنين والمقيمين عبر قنواته الرسمية، بما في ذلك حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وذلك لتنبيه الجمهور إلى المخاطر وضرورة الالتزام بالتعليمات.

تحذير جديد من الأمن العام

في إطار سعيه لتعزيز السلامة المرورية أصدر الأمن العام تحذيرًا هامًا يشير إلى أن النزول أو الركوب أثناء سير المركبات يعرض حياة المواطنين للخطر، كما يسبب ارتباكًا في الحركة المرورية نتيجة لذلك تقرر فرض غرامة مالية فورية قدرها 2000 ريال سعودي على من يرتكب هذه المخالفة وناشد الأمن العام الجميع بالالتزام بالقواعد المرورية لحماية الأرواح وضمان سلامة الحركة على الطرقات.

انتشار الدوريات المرورية خلال اليوم الوطني 94

بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، والذي يصادف اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها لمتابعة سير الاحتفالات في مختلف المدن وشهدت الشوارع والساحات العامة تزيين المباني بالرايات الخضراء، إلى جانب الفعاليات التي غطت كافة أنحاء المملكة وحرصت الدوريات على تنظيم حركة المرور وضمان سير الاحتفالات بأمان وبدون تجاوزات.

ضبط الخارجين عن القانون

تواصل قوات الأمن العام حملاتها الميدانية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتم مؤخرًا القبض على أفراد متورطين في بيع المواد المخدرة وخرق أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود كما تم ضبط عدد من المتسترين على المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والإعلان عن نتائج الحملات الأمنية بشكل مستمر عبر القنوات الرسمية للمديرية.