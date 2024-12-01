نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدق كم عدد سكان قطر 2023 الاصليين والمقيمين؟! في المقال التالي

كتب محمد سعد – كم عدد سكان قطر الاصليين والمقيمين سؤال يتكرر حيث أن النمو الاقتصادي الذي حدث في دولة قطر في سبعينيات القرن الماضي، وكثرة المشاريع الإستثمارية الكبيرة، وتوفر النفط ومشتقاته بأرضها، أدى إلى زيادة عدد العمالة الوافدة والمهاجرين إلى دولة قطر، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة عدد السكان الذين يعيشون في دولة قطر، حيث يبلغ عدد سكان قطر الآن أكثر من ٢,٩٠٠٠,٠٠٠ نسمة والذين يعيشون على مساحة ١١,٥٧١ كم مربع.

عدد سكان قطر

حيث ينقسم عدد سكان قطر إلى قسمين:

السكان الأصليين والذين لا يتجاوز عددهم ٣٢٠,٠٠٠ نسمة، أي ما يعادل نسبة ١٣٪؜ من عدد سكان قطر الكلي.

السكان الوافدين أو المقيمين، والذي يتجاوز عددهم ٢ مليون نسمة، أي أن السكان الوافدين إلى قطر يصل نسبتهم إلى ٨٧٪؜ من إجمالي عدد سكان قطر

عدد سكان قطر المواطنين 2023

يقدر عدد المواليد الجدد في قطر بنحو ١.٨٥ مولود لكل امرأة، ويقدر عدد الوفيات حوالي ٥.٦، كما أن متوسط الأعمار لسكان دولة قطر يتراوح بين ٢٣ إلى ٨٠ عاما، وتعد الجاليات التالية ( الهندية- النيبالية- الفلبينية- والبنجلاديشية) أكثر الجاليات وفودًا إلى دولة قطر.

الجالية الهندية وصل عدد أفرادها أكثر من ٥٤٥,٠٠٠ نسمة، بإجمالي ٦٠٪؜ من مجموع سكان قطر.

الجالية النيبالية أصبح عددها ٤٠٠,٠٠٠ نسمة.

الجالية البنجلاديشية وصل عددها إلى ٢٠٠,٠٠٠ نسمة.

الجالية الفلبينية وصل عددها إلى ٢٦٠,٠٠٠ نسمة.

الجالية المصرية وصل عددها إلى ٢٠٠,٠٠٠ نسمة.

الجالية السيرلانكية بلغ عددها ١٤٥,٠٠٠نسمه.

الجالية الباكستانية وصل عددها ١٢٥,٠٠٠ نسمة.

ذلك بالإضافة إلى وجود بعض الجاليات الاخرى، و هذه الإحصائيات لنهايات عام ٢٠٢٢م.

عدد سكان قطر الاصليين 2023

عدد سكان قطر تخطى ٢,٩٠٠,٠٠٠ نسمة، لكن عدد سكان قطر الاصليين نسبة صغيرة جدًا من إجمالي تعداد سكان قطر حيث أن عدد السكان الأصليين لا يتجاوز عددهم ٣٢٠,٠٠٠ نسمة، أي ما يعادل نسبة ١٣٪؜ من إجمالي تعداد سكان قطر

ما هي نسبة العمال الوافدين والمغتربين في دولة قطر؟

نسبة العمال الوافدين في دولة قطر هي ٨٨٪؜ من إجمالي عدد سكان قطر