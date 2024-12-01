الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت .. كم تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل؟

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كتب محمد سعد – تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بالسعي وراء متابعة كافة الشؤون الإدارية والعالقة بالعمالة الوافدة إلى دولة الكويت، حيث أنها تهتم بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية وذلك عن طريق البوابة الرسمية الخاصة بها وهذا رغبةً في الحد من التجمعات وضمان لسرعة إنجاز الأعمال والإجراءات المطلوبة وفي السطور التالية سنتعرف أكثر عن هذا الموضوع.

الاستعلام عن اذن العمل الجديد بالرقم المدني

أتاحت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت خدمة أسهل تلك التي يتم من خلالها تسهيل الإجراءات الاستقدام وغيرها لأصحاب الأعمال داخل الدولة، ومن أهمها خدمة الاستعلام بواسطة الرقم المدني عن طريق:

قم بزيارة الموقع الالكتروني المخصص للهيئة العامة.

قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة أسهل.

إدخال البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة دخول.

قم بتحديد خدمة العمالة الوافدة.

اختر قائمة أذونات العمل.

ومن ثم طلب إذن الدخول للمرة الأولى.

بعدها قم بالنقر على متابعة الخدمات، وانتظر قليلاً سيتم عرض المعلومات المطلوبة.

اضغط على متابعة الخدمات وحينها سيتم ظهور نتيجة الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت.

الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت

كما أتاحت الهيئة العامة بالكويت خدمة الاستعلام عن اذن عمل جديد عن طريق رقم الجواز الخاص بالمتقدم، من خلال الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.

قم باختيار خدمات الأفراد من قبل الخدمات الإلكترونية.

انقر على خانة دخول المسجلين بدعم العمالة.

قم بارفاق بياناتك الخاصة لكي يتم تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الخدمات الالكترونية واضغط على الاستعلام عن تصريح العمل.

أدخل رقم جواز السفر وبعدها استعلام، وبهذا يظهر لك نتيجة الاستعلام.

الاستعلام عن اذن العمل الجديد بالرقم المدني

بعد أن قمنا بالتعرف على طريقة الاستعلام عن اذن العمل الجديد، سنتعرف سوياً على مدة استخراج تصريح العمل، وهذا بعد مرور عدة أيام من تسجيل الطلب، كما يمكنك الحصول على تصاريح العمل للمرة الأولى هذا بعد مرور يوم واحد فقط.

أما في حالة تجديد التصريح ستحصل على نتيجة الاستعلام في نفس اليوم او اليوم الثاني على أقصى تقدير، كما يمكن استخراج الأذن بعد القيام بتقديم كافة المستندات المطلوبة والتعرف على نتيجة الاستعلام مع وضع الصور الشخصية بالوثيقة الخاصة بالاستعلام.

كيفية الاستعلام عن اذن العمل الجديد؟

الدخول على خدمة أسهل وتسجيل الدخول ومن ثم الضغط على أذونات العمل، انقر على متابعة الخدمات وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالطلب.

كم تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل؟

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة رسوم تجديد إذن العمل والتي تبلغ 10 دينار كويتي.

كم مدة استخراج إذن العمل في الكويت؟

من الممكن الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت بعد مرور عدة أيام من التسجيل، كما يمكن الحصول على التصريح بعد يوم واحد فقط.