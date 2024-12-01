صدمة كبيرة للسكان في السعودية .. عودة هدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وهذه الاحياء تشملها المرحلة القادمة

عدن – كتب محمد سعد – تتجه الأنظار في المملكة العربية السعودية نحو عدد من التغييرات الهامة، من بينها استئناف هدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة بين السكان وسنتناول أيضًا كيفية التسجيل في منصة أبشر للتوظيف، والتي تُعد من أهم المنصات الإلكترونية التي تسهل عملية التقديم للوظائف المناسبة.

خطوات التسجيل في منصة أبشر للتوظيف

للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف يُرجى اتباع الخطوات التالية: