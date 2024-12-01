نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير المهنة في أبشر السعودية .. ماهي المهن التي لا يمكن تغييرها؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تغيير المهنة حيث أتاح السجل المدني السعودي إمكانية تغيير المهنة في أبشر إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني السعودي العربية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الشروط والمستندات والأوراق المطلوبة لذلك.

كيفية تغيير المهنة في أبشر

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تغيير المهنة في أبشر ببطاقة التسجيل المدني عبر المنصة الإلكترونية لأبشر، لذلك سنوضح طريقة تغيير المهنة

الوصول المباشر إلى منصة أبشر الشخصية من هنا

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك .

انقر فوق علامة التبويب الخدمات أعلى القائمة وحدد قسم الخدمات .

انقر فوق أيقونة التطبيق لتغيير مهنتك .

قم بتحميل المستندات الرسمية المطلوبة بتنسيق الحقول الفارغة .

عند النقر فوق كلمة ” إرسال” ، ستتلقى ردًا بشأن تغيير الوظيفة .

هل يمكن تغيير مهنة عامل الى سائق خاص

وافقت وزارة الداخلية السعودية على طلب تغيير المهنة من عامل يدوي إلى سائق خاص ونقل الكفالة بسبب الزيادة الأخيرة في الأعداد ، لكن هذا يأتي مع عدة شروط يجب استيفاؤها، و يتم ذلك من خلال سلسلة من الخطوات التي يمكن إجراؤها على أي من المنصات الحكومية الموثقة، وكذلك على منصات أبشر ووكالات التوظيف، ومع ذلك قبل البدء في أي إجراء إلكتروني، يجب أن تكون على دراية ببعض الخطوات الضرورية، ومن هؤلاء الخطوات ، يجب عليك أولاً تقديم طلب تصحيح في سفارة بلدك، و بعد الموافقة على التعديلات ، سندفع الرسوم ذات الصلة التي تساوي 1000 ريال سعودي، أما كيفية تغيير المهنة في أبشر تتم عبر الخطوات:

الدخول لمنصة أبشرمن هنا

انقر فوق خيار الشركة.

ثم انقر فوق تحرير المهنة.

يجب عليك الاختيار من بين الأسماء المدرجة في الراعي.

حدد المهنة التي تريد تغييرها وانقر فوق تلك المهنة .

اقرأ شروط خدمة التعديل وانقر فوق موافق .

يجب أن تدفع مقابل التغيير ، انقر فوق ” تأكيد ” بعد ذلك.

تعديل المهنة للسعوديين

تعد خدمة تعديل المهنة للسعوديين إحدى الخدمات الرئيسية لمنصة أبشر لتمكين المواطنين السعوديين من تغيير المسمى الوظيفي لبطاقتهم الوطنية عند مغادرتهم أو تغيير وظائفهم، ويمكن لمواطني المملكة العربية السعودية تغيير مهنتهم عن طريق إجراء حجز في مكتب التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشرمن هنا

اختيار أبشر للأعمال .

أدخل المعلومات التالية للتسجيل .

اسم المستخدم أو رقم الهوية.

كلمة السر.

الكود المرئي .

انقر فوق تسجيل الدخول .

انقر فوق أيقونة خدماتي .

انقر فوق الحالة المدنية .

أدخل جميع البيانات المطلوبة .

انقر على موعد بالأحوال المدنية.

حدد مكتب التسجيل والمنطقة.

تحديد موعد التحويل المناسب للسعوديين .

انقر فوق تأكيد الحجز.

اطبع نموذج الحجز وأحضره إلى مكتب التسجيل في التاريخ المحدد .

توافر البطاقة الوطنية عند الذهاب إلى مكتب التسجيل .

إرسال إثبات الإفراج من صاحب العمل السابق .

املأ نموذج تغيير الوظيفة على منصة أبشر .

ابدأ عملية التغيير عن طريق إرسال طلب تغيير الوظيفة إلى الموظف المناسب.

الاسئلة الشائعة

هل يمكن تعديل مهنة عامل زراعي؟

لا يمكن تغيير مهنة عامل زراعي لمهنة أخرى.

هل مهنة طالب تمنع من التوظيف؟

في بعض المؤسسات يجب عليك تعديل المهنة من طالب الى خريج لتتمكن من التقديم للوظيفة.

ماهي المهن التي لا يمكن تغييرها؟