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عدن – محمد سعد – الاستعلام عن منع السفر برقم الهوية الكويت هو وما نناقشه في محتوى المقال هذا، حيث أن استعلام منع السفر للكويت أحد الأمور الضرورية التي يتم الاهتمام من قبل المواطنين والمقيمين داخل الكويت.

لذا فإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة الاستعلام فعليك متابعة السطور التالية، حيث تضمن كافة المعلومات الخاصة بمنع السفر والإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمر.

الاستعلام عن منع السفر برقم الهوية الكويت 2023

قدمت الحكومة الكويتية أكثر من طريقة الاستعلام عن منع السفر ومنها الاستعلام من خلال رقم الهوية، وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر على موقع بوابة وزارة الداخلية الكويتية من هنا.

اضغط على خانة الاستعلام الشخصي.

قم بتسجيل الدخول على منصة الوزارة.

أدخل رقم الهوية في المكان المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور وبعدها رمز التحقق.

اضغط على خانة الدخول.

أنقر على خدمة الاستعلام عن منع السفر.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام بسبب المنع.

أسباب منع السفر في الكويت

تقوم الحكومة الكويتية بمنع السفر في الكويت للمواطنين او المقيمين إلى خارج الأراضي الكويتية لبعض الأسباب، منها:

حيال كون الشخص مشتبه في أي قضية جنائية مثل القتل أو الاختلاس وما شابه.

ارتكاب الفرد أعمال منافية للآداب مثل التحرش.

كيف اعرف اذاعندي منع سفر

وفرت الحكومة الكويتية للمقيمين والمواطنين بالدولة التعرف على منع السفر من خلال الاستعلام الشخصي بواسطة البوابة الإلكترونية، والمقدمة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة العدل وهذا عن طريق أحد الروابط التالية:

الاستعلام عن منع السفر برقم الهوية الكويت من وزارة الداخلية عن طريق الرابط التالي اضغط هنا.

الاستعلام الشخصي عن طريق وزارة العدل يكون عن طريق الضغط هنا.

استعلام منع سفر الكويت وزارة العدل

يسهل الاستعلام عن منع السفر بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العدل من هنا.

قم بإدخال الرقم المدني.

دون رقم الجوال.

أدخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة استعلام.

سيظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بمنع السفر.

استعلام عن منع السفر للكويت

قرار المنع من السفر بالطبع هو قرار يضر بصاحبه ويعطل من أعماله المختلفة، لذا يتم البحث عن كيفية إلغاء هذا الأمر، ويكون على النحو التالي: