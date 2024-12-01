عدن – كتب محمد سعد – تم تقنين أسعار المخالفات المرورية في الكويت من أجل إتمام عملية الردع للسائقين لعدم ارتكاب أي فعل من شأنه قد يقود لخسارة أموال الأفراد وكذلك ممتلكاتهم بالإضافة لزهق الأرواح عند قيادة مركباتهم بطرق الكويت، الجدير بالذكر أن مختلف حوادث المرور تؤدي لوفاة باقة كبيرة من الأشخاص سنوياً، حيث اعتمدت الحكومة الكويتية قانون مرور المركبات في سنة ١٩٧٦ بواسطة الشيخ “صباح السالم الصباح”، من موقعنا هذا نقدم لكم أبرز التفاصيل عن خارطة الأسعار الخاصة بتلك المخالفات فتابعونا.

اسعار المخالفات المرورية في الكويت

في العموم تقدر خارطة الأسعار للمخالفات المرورية بالدولة الكويتية لسنة ٢٠٢٣ بدءاً من مبلغ ١٥ ديناراً وصولاً لخمسمائة ديناراً، والتي تقنن كالآتي:

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة من غير امتلاك قائدها للرخصة نحو مائة ديناراً، بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة نحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة الدراجة الآلية من غير امتلاك قائدها للرخصة نحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة نحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة الآلية التي يمتلك صاحبها رخصة تم الإقرار بسحبها من قبل الهيئة المرورية بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة التي يمتلك صاحبها رخصة تم الإقرار بوقف سريانها من قبل الهيئة بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة التي يقودها صاحبها برعونة شديدة وبعمل على تعريض راكبيها لخطر كبير بنحو ١٠٠ ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة الخاص بعملية التفحيط أثناء قيادة المركبة نحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

يقدر مبلغ المخالفة الخاصة بعدم وقوف قائد المركبة بالإضافة لعدم تبليغه للشرطة في حال حدوث أي من الحوادث بالطرقات بما يعادل نحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

في حال إذا خالف قائد المركبة الآداب بشكل عام بالطرقات بالكويت يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

تقنين عملية الإصلاح لأي من الحوادث مع عدم امتلاك أي من الأذون الكتابية من قبل الجهات المعنية يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

مبلغ المخالفة الخاصة بمخالفة العمل مع وجود أي من التصاريح لهذا الأمر يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً، بيننا تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

القيادة لأي أنواع من المركبات بالكويت مع عدم الرخصة يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

عند قيادة أي من قائدي السيارات لأي من المركبات بدولة الكويت مع عدم وجود اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

عندما يقود أي من الأشخاص أي من المركبات بالكويت مقننة بعدد من اللوحات التي تم تزويرها يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

مبالغ المخالفات المرورية بالدولة الكويتية

في حال إن استعمل قائد المركبة هاتفه أثناء قيادته يتم دفع نحو خمسين ديناراً.

عندما يقطع قائدي المركبات الإشارة المقننة باللون الاحمر بالكويت يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو ثلاثمائة ديناراً، مع تقنين أحد العقوبات من قبل الهيئة المرورية وهي حبس الشخص لفترة قد تتجاوز ٣ أشهر.

عندما يقوم قائد المركبة بالكويت بعملية التصوير أثناء قيادته يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو خمسين ديناراً.

في حال وقوف أي من قائدي المركبات بأماكن ليست مخصصة للوقوف يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو خمسين ديناراً.

عندما لا يضع قائدي المركبات أحزمة الأمان خاصتهم هلال القيادة يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو خمسين ديناراً.

في حال وجد أن قائد المركبة بدولة الكويت بالأكل أو تناوب أي من المشروبات خلال عملية القيادة يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو ثلاثين ديناراً.

في حال إن وقف طفل صغير بالجزء الأمامي أثناء قيادته للمركبة يتم دفع مبلغ مالي كغرامة يقدر بنحو خمسين ديناراً.

ما هي اسعار المخالفات المرورية في الكويت ٢٠٢٣؟

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة من غير امتلاك قائدها للرخصة نحو مائة ديناراً، بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة نحو ثلاثين ديناراً.

ما هو سعر المخالفة المرورية لقيادة مركبة برخصة مسحوبة؟

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة الآلية التي يمتلك صاحبها رخصة تم الإقرار بسحبها من قبل الهيئة المرورية بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

ما هي عقوبة قطع الإشارة الحمراء بدولة الكويت؟

حبس الشخص لفترة قد تتجاوز ٣ أشهر.

ما هو سعر المخالفة المرورية لقيادة مركبة برخصة مسحوبة؟

يقدر مبلغ المخالفة لقيادة السيارة الآلية التي يمتلك صاحبها رخصة تم الإقرار بسحبها من قبل الهيئة المرورية بنحو مائة ديناراً بينما تقدر قيمة التصالح لتلك المخالفة بنحو ثلاثين ديناراً.

ما هي عقوبة قطع الإشارة الحمراء بدولة الكويت؟

حبس الشخص لفترة قد تتجاوز ٣ أشهر.