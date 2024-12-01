نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد عدد معين للعمالة المنزلية والمهنية لكي لا يتأثر الضمان الاجتماعي في السعودية؟ .. البرنامج يجيب في المقال التالي

كتب محمد سعد – إن الضمان الاجتماعي هو عبارة عن برنامج يستهدف الطبقة الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر لهم مساعدة مادية كل شهر بشكل ثابت لكي يعينهم على متطلبات الحياة، ومؤخرًا تلقى البرنامج بعض الأسئلة من المتابعين، فكان من بينهم سؤال هل يوجد عدد معين للعمالة المنزلية والمهنية لكي لا يتأثر الضمان؟ ليقوم البرنامج بالرد لحسم أي جدل أو تشتت للمستفيدين، وفي سطور هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل شهرطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل يوجد عدد معين للعمالة المنزلية والمهنية لكي لا يتأثر الضمان؟

قام برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية له على منصة إكس بالرد على أسئلة المتابعين، وقد جاء الرد بأنه نعم، يوجد عدد محدد فقط للعمالة المنزلية والمهنية حتى لا يتأثر المعاش، حيث يجب ألا يزيد عدد العمالة المنزلية والمهنية عن حوالي 3 أشخاص، علمًا بأن العمالة الطبية مستثناة من ذلك، وفي حال زيادة عدد العمالة للأسرة الواحدة عن ثلاثة فيؤثر ذلك بالسلب على الدعم.

عوامل لها تأثير على دعم الضمان الاجتماعي

في ظل الإقبال الكبير على معرفة العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الضمان الاجتماعي، قام البرنامج بتوضيح هذه العوامل على صفحته الرسمية على منصة إكس، وجاءت هذه العوامل كالآتي:

عدد أفراد الأسرة الكلي له تأثير كبير على الدعم.

إذا كانت الأسرة تمتلك ما يزيد عن ثلاث سيارات، أما الفرد إذا كان يمتلك لأكثر من سيارتين.

وفي حال وجود ما يزيد عن عاملين منزليين في المنزل “باستثناء العمالة الموجودة من أجل ذوي الإعاقة”.

عدد التابعين.

أملاك الأسرة أو الفرد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وبخصوص موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر، فمن المقرر أن يتم الصرف يوم 1 من ديسمبر 2024، وذلك كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، لذا يكون بإمكان جميع المستفيدين أن يقومون بسحب مبلغ الدعم مع بداية يوم الأحد القادم.