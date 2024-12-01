بحد أدنى للراتب 2000 ريال سعودي .. احصل على تمويل 70 الف ريال واكثر والسداد حتى 60 شهر

عدن – كتب محمد سعد – أتاح مصرف الراجحي إمكانية الحصول على تمويل شخصي جديد عبر المصرف إلكترونيًا للاستمتاع بكافة مزاياه، وتحت شعار قوة التمويل بين يديك احصل على خيارات مختلفة تسهل عليك الحصول على الاحتياجات المختلفة التي تطمح لها سواء تجديد المنزل أو التجهيز للزواج، وغيرها من الاحتياجات، ويتميز التمويل الشخصي بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 3 .07% كما يتيح مكسب 30 الف نقطة مكافأة عندما يقوم الفرد بإنشاء وتنفيذ التمويل من خلال تطبيق مصرف الراجحي، هذا ويمكن الحصول على التمويل الشخصي وسداده على فترة سداد تصل حتى 60 شهر سواء للمواطنين أو للمقيمين ندصنط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تمويل الراجحي الشخصي الجديد 70 الف ريال

بنسبة هامش ربح تنافسية أتاح مصرف الراجحي التمويل الشخصي الجديد بمبلغ تمويل يصل قيمته حتى 5 مليون ريال سعودي للسعوديين، وللمقيمين في أراضي الدولة يمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا أبرزها الإعفاء من المديونية عند الوفاة أو العجز الكلي، كذلك فهو تمويل لا يحتاج إلى كفيل، كما أنه تمويل مناسب للمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويمكن السداد المبكر بأوي وقت وفق طلب العميل.

ما هي شروط الحصول على تمويل الراجحي؟

يجب توفر عدد من الشروط التي تلزم لحصول العميل على تمويل مصرف الراحي وتلك الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون العميل مواطن سعودي أو مقيم بأراضي الدولة، ويكون على رأس عمل أو متقاعد. يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب للمواطنين 2000 ريال سعودي و1900 ريال سعودي بالنسبة للمتقاعدين، أما للمقيمين في المملكة، يجب ألا يقل الراتب عن قيمة 5 آلاف ريال سعودي. يشترط أن يكون اعمر المواطن لا يقل عن 18 سنة، وبالنسبة للمقيمين يجب ألا يقل العمر عن 23 سنة. يجب أن يكون العميل موظف بأي من جهات العمل المعتمدة بالمصرف، ويجب ألا يزيد العمر عن 60 عامًا للمواطنين ولا يزيد عن 75 سنة للمتقاعدين بالتزامن مع آخر موعد لسداد القسط.

للتقديم على تمويل الراجحي 70 الف ريال

عليك بتقديم طلبك من خلال الرابط الرسمي لموقع مصرف الراجحي، ثم الدخول إلى منتج التمويل الشخصي، والنقر على تقدم بطلبك الآن، لتقوم بملء البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم بنجاح، والمستندات المطلوبة للتقديم تتمثل في بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمن وتقديم تعريف الراتب وتثبيت الراتب، مع تقديم نموذج طلب التمويل.