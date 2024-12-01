نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب مضيفة الطيران في الامارات وطريقة الحصول على وظيفة في قطاع الطيران الاماراتي في المقال التالي

كتب محمد سعد – أجور أفراد طواقم الخدمة الجوية أو المضيفين تعتمد على مجموعة من العوامل . تشمل هذه العوامل شركة الطيران التي يعمل فيها المضيفون، ساعات العمل، وبالطبع مدى الخبرة والخدمة لديهم. لكل شركة طيران عقد عمل خاص بها يحتوي على مرتب أساسي ومزايا إضافية وعلاوات وغير ذلك.

تختلف الرواتب والمزايا على الصعيدين المحلي والعالمي. على سبيل المثال، يمكن أن تصل مرتبات مضيفات الطيران في الإمارات في المتوسط إلى حوالي ٩٢ ألف درهم إماراتي سنوياً، وهذا ينطبق على المضيفين الجدد. بالإضافة إلى المرتب الأساسي، يمكن أن تتضمن العوائد الإضافية أمورًا أخرى مثل الدفع بناءً على ساعات العمل وتوفير الإسكان وتقديم بدل يومي لتناول الطعام خلال التوقفات الخارجية قبظوذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرتبات مضيفات الطيران الإماراتي

بمجرد أن يكتسب المضيفون والمضيفات خبرة في وظائفهم، تزداد رواتبهم بحسب نوع الوظيفة. على سبيل المثال، رواتب المضيفين الأساسيين في الخطوط الجوية الإماراتية تبلغ حوالي 132 ألف درهم سنوياً، ما يعادل تقريباً 36 ألف دولار أمريكي. وفي بعض الشركات الخاصة ولدى رجال الأعمال، يمكن أن تصل الرواتب إلى حوالي 257 ألف درهم سنوياً، أي ما يقرب من 70 ألف دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، في شركات الطيران الخليجية، وخصوصاً في شركة طيران الإمارات، تشمل العقود مزايا إضافية مثل التأمين الصحي المجاني وتكاليف النقل والإقامة المجانية في الإمارات.

يبدأ الراتب الأساسي للمضيفين والمضيفات في الناقلات الجوية الخليجية الكبيرة من حوالي 10 آلاف درهم شهرياً، ويمكن أن يصل إلى حوالي 12 ألف درهم شهرياً بالإضافة إلى 60 درهم مقابل كل ساعة طيران. المضيفين والمضيفات يمكنهم تسجيل ما بين 80 إلى 100 ساعة طيران شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، هناك مزايا أخرى مثل تذاكر الطيران بأسعار مخفضة والتأمين الصحي الدولي وخصومات على منتجات السوق الحرة والمزيد من المزايا الرائعة.

شروط مضيفة طيران في دبي

مضيفات الطيران في دبي ليسوا بحاجة إلى خبرة في الطيران، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب على المرشحين تحقيقها قبل أن يتقدموا للوظيفة. هذه الشروط هي:

يجب أن يكون عمر المرشحين بين 17 و26 عامًا. يجب أن يكون طول المرشحين لا يقل عن 160 سم ويجب أن يكونوا صحيين بدنيًا. يجب على المرشحين أن يحصلوا على شهادة الثانوية العامة وأن يكونوا حاصلين على معدل جيد في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء. يجب على المرشحين أن يجتازوا امتحانات اللغة الإنجليزية مثل TOEFL بدرجة لا تقل عن 510 درجة أو IELTS بدرجة لا تقل عن 5.5. يجب أن يكون المرشحين مؤهلين للحصول على تأشيرة طالب في الإمارات.

كيف تصبح مضيفة طيران في الإمارات؟

إذا كنت تحلم بأن تصبح مضيفة طيران في دولة الإمارات، يمكنك أن تقوم بهذه الخطوات البسيطة عبر الإنترنت:

قدِّم طلبك عبر الإنترنت في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. تأكد من أن لديك جواز سفر ساري لمدة أكثر من ٦ أشهر وصورة شخصية رسمية. قدِّم نتائج امتحان الشهادة الثانوية الخاصة بك. بعد تقديم الطلب، سيقوم فريق القبول بمراجعته خلال خمسة أيام عمل وقد يحتاجون إلى المزيد من المعلومات أو التوضيحات. إذا تم قبول طلبك، ستدعوك لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين في دبي لأداء عملية التقييم. يمكنك دائمًا تحديث ملفك وإجراء التعديلات الضرورية قبل الضغط على زر الإرسال.

بهذه الطريقة، يمكن لأي شخص راغب في أن يصبح مضيفة طيران في الإمارات أن يتقدم بسهولة عبر الإنترنت ويتابع حلمه بأن يصبح جزءًا من فريق العمل في السماء.

كيف يتم تقييم مضيفة الطيران في الإمارات؟

إذا كنت تريد أن تصبح مضيفة طيران في الإمارات، عليك أولاً التحقق مما إذا كنت تستوفي الشروط والمعايير الموجودة في طلب التقديم عبر الإنترنت. إذا كنت مستوفيًا لهذه الشروط، سيتم دعوتك لحضور فعالية تقييم في دبي. خلال هذه الفعالية، سيتم تقييم بعض المهارات الخاصة بك للتأكد من أنك جاهز لبرامج التدريب. يجب على المتقدم دفع تكلفة السفر والإقامة ورسوم التقييم.

التقييم يتكون من جزئين. الجزء الأول يكلف 1500 درهم إماراتي ويتضمن اختبارات في الرياضيات والفيزياء واختبار تقني عبر الكمبيوتر. يجب على المتقدم دفع هذا المبلغ لضمان مكانه في التقييم. الجزء الثاني يكلف 4200 درهم إماراتي ويتضمن التقييم الطبي واختبار مهارات اللغة الإنجليزية. يجب دفع هذا المبلغ أيضًا بعد اجتياز الجزء الأول من التقييم.

1. كم مدة دراسة مضيفة الطيران؟

مدة دراسة مضيفة الطيران هي ثلاثة أشهر، وتشمل فترة التدريب العملي.

2. هل يقبل الطيران الإماراتي المضيفات المحجبات؟

لا، جميع شركات الطيران في الإمارات لا تقبل المضيفات المحجبات على الإطلاق.