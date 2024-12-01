براتب تنافسي وبدل تعليمي .. جامعة قطر تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات .. وظيفة جامعة

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عدن – محمد سعد – وظيفة جامعة .. أعلنت جامعة قطر عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة اظحور بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إعلان وظيفة جامعة قطر

المسمى الوظيفي: أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ في التاريخ الحديث (مسار التدريس) الموقع: الدوحة، قطر القسم: قسم العلوم الإنسانية التاريخ: آخر موعد للتقديم 1 ديسمبر 2024

نبذة عن جامعة قطر:

تعد جامعة قطر المؤسسة الوطنية الرائدة للتعليم العالي في دولة قطر. تهدف الجامعة إلى تخريج طلاب ذوي معرفة أكاديمية عالية الجودة والتميز، مع تعزيز روح المسؤولية المدنية والتطوع. يدعم هذه المهمة قيادة قوية وهيئة تدريس ذات خبرة وطموح، فضلًا عن موظفين ملتزمين بتقديم أفضل بيئة تعليمية.

نبذة عن كلية الآداب والعلوم:

تضم كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر عشرة أقسام أكاديمية تشمل مجموعة واسعة من التخصصات في العلوم الإنسانية والآداب، مثل الأدب الإنجليزي، اللغة العربية، التاريخ، علم الاجتماع، علم النفس، والشؤون الدولية. تقدم الكلية أيضًا برامج دراسات عُليا متنوعة، مثل ماجستير العلوم في الدراسات الخليجية، ماجستير العلوم في اللغة العربية وآدابها، وبرامج الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية ودراسات الخليج.

أعضاء هيئة التدريس في الكلية يتمتعون بفرص للحصول على تمويل داخلي وخارجي لبحوثهم من خلال مركز قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، بالإضافة إلى فرص متعددة للفوز بمنح بحثية.

نبذة عن القسم:

قسم العلوم الإنسانية في جامعة قطر يفتح باب التقديم لوظيفة بدوام كامل على مستوى أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك في التاريخ الحديث ضمن مسار التدريس، على أن تبدأ الوظيفة في أغسطس 2025. الوظيفة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، وتشمل المسؤوليات الرئيسية تدريس دورات دراسية في التاريخ الحديث والتطوير المستمر للمناهج، فضلًا عن الحفاظ على التفوق في التدريس والمشاركة في الأبحاث الأكاديمية.

المسؤوليات الرئيسية في وظيفة جامعة قطر:

الإشراف على التدريس والبحث الأكاديمي.

تقديم المحاضرات والندوات على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا.

المساهمة في تحسين بيئة البحث العلمي في القسم والجامعة.

المساعدة في تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر.

تنفيذ واجبات إضافية حسب توجيه رئيس القسم.

مراقبة الأداء الأكاديمي للطلاب في المرحلة الجامعية.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة قطر:

درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة معترف بها دوليًا. خبرة تدريسية في التاريخ الحديث على مستوى البكالوريوس. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. القدرة على استخدام أنظمة إدارة التعلم مثل Blackboard. سجل حافل بالنشر الأكاديمي والخبرة في البحث الأكاديمي. القدرة على التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في أقسام مختلفة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظيفة جامعة قطر:

خطاب التقديم. السيرة الذاتية تشمل: سنوات الخبرة.

التخصص والاهتمام البحثي.

المؤشر H وعدد الاستشهادات.

رابط جوجل سكولار ورقم ORCID.

تفاصيل النشر في المجلات الأكاديمية (Q1، Q2، Q3، Q4).

عدد الكتب والفصول المنشورة.

الجوائز والمنح البحثية. خطة البحث. فلسفة التدريس والبحث. تفاصيل المحكمين الأكاديميين (ثلاثة محكمين). نسخة من المؤهل العلمي الأعلى. مستندات إضافية ذات صلة.

المزايا المالية في وظيفة جامعة قطر

عقد ثلاث سنوات قابل للتجديد.

راتب تنافسي معفى من الضرائب.

سكن مفروش وفقًا لسياسات الموارد البشرية في الجامعة.

بدل تعليمي لأبناء المرشح (للمرشحين المؤهلين فقط).

رعاية صحية وتأمين صحي.

إجازة سنوية وفقًا لسياسات الجامعة.

تعويض نهاية العقد.

كيفية التقديم في وظيفة جامعة قطر:

للتقديم، يجب على المتقدمين الجدد إنشاء حساب على موقع التوظيف الإلكتروني لجامعة قطر عبر الرابط التالي: https://careers.qu.edu.qa بمجرد إنشاء الحساب، يمكن للمتقدمين تعبئة ملفهم الشخصي والتقدم للوظيفة الشاغرة.

تاريخ انتهاء الإعلان:

1 ديسمبر 2024

نظرًا لأهمية هذه الوظيفة الأكاديمية، تشجع جامعة قطر المرشحين المتميزين والمتحمسين للتدريس والبحث الأكاديمي في مجال التاريخ الحديث على التقديم والانضمام إلى هيئتها التدريسية.

وظيفة جامعة قطر

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