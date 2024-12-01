لمواليد قطر .. منح لسداد الأقساط بالمدارس الخاصة والجامعات .. إليك الشروط

عدن – كتب محمد سعد – مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، انتهى من إعداد برنامج المنح الدراسية للعام الأكاديمي الحالي 2024 /‏‏2025، حيث سيقوم المركز بداية من الشهر المقبل بالإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين ضمن برنامج المنح الدراسية، والمقبولين ضمن برنامج القروض الجامعية، وذلك بعد أن قام المركز بإغلاق باب التسجيل للمنح الدراسية والتعليمية بداية الشهر الجاري غظقطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويقوم مركز «نماء» بتقديم منح دراسية، عبارة عن سداد الأقساط الدراسية في المدارس الخاصة للطلاب من مواليد دولة قطر من كلا الجنسين، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة، ولديه إقامة سارية المفعول لا تقل عن 5 سنوات، كذلك يشترط المركز أهمية أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية بنجاح، من خلال الحضور الشخصي للمركز، يأتي ذلك ضمن رؤية المركز في ضمان حصول الطلاب المقيمين في قطر على التعليم الأساسي لكافة المراحل التعليمية، بالإضافة للمساهمة في الرسوم الدراسية للتعليم الجامعي، وذلك من خلال التقديم لكل فصل دراسي على حدة للحصول على دعم التعليم الجامعي.

وبالنسبة للمنح التعليمية الجامعية، يقوم المركز بتقديم قرض حسن للطلاب الجامعيين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، لتسديد رسوم الجامعة على أن يتم سداده لاحقاً، حيث يشترط المركز أن يكون لديه قبول من إحدى الجامعات داخل دولة قطر، وأن يكون من مواليد قطر وحاصلا على الشهادة الثانوية القطرية بتفوق، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، حيث يستهدف المركز تعزيز فرص الطلاب في سوق العمل والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

يأتي ذلك ضمن اعتزام المركز إطلاق حزمة من البرامج التدريبية والتأهلية لتطوير مهارات وتعزيز الشباب، تشمل هذه البرامج قروضا حسنة للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية، حيث يشمل هذا البرنامج حزمة من الدورات التدريبية والتأهلية، بما يساهم في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشاريع، كما تشمل هذه الخطة تطوير الرياديين الاجتماعيين، والهدف من هذه الخدمة تعزيز مهارات الشباب في الريادة والابتكار.

تساهم هذه الخطوة في تأهيل الشباب لقيادة مشاريع هادفة في المجتمع، وتشجيع روح الابتكار لديهم لخلق مشاريع تنموية رائدة في المجتمع، حيث تمتد رؤية نماء لتتخطى الدور التوعوي والتثقيفي، فقد قام المركز بالعمل على إعداد وإطلاق «دليل الريادة الاجتماعية» بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، وهو الدليل الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وفي دولة قطر، حيث يعتني الدليل بتدريب الشباب على تصميم وإنتاج مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية للشباب القطري والمقيمين.

ومن خلال التكامل مع الشركاء الفاعلين في المجال يستهدف مركز نماء تعزيز البيئة المنظمة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتركيز خدمات الدعم وتكاملها عن طريق تبادل الخبرات وإدارة المعرفة وتدعيم التواصل والعلاقات وتنظيم الفعاليات المشتركة.