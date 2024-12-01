نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. الطيران الكويتي يغلق أبوابه في وجه هذه الجنسيات حتى إشعار آخر ( كامل التفاصيل ) في المقال التالي

كتب محمد سعد – الطيران الكويتي يأخذ خطوة مفاجئة وصادمة، حيث أعلنت الطيران المدني في الكويت عن منع صعود أي راكب من تلك الجنسيات إلى إشعار آخر، حتى وإن كان لديه تأشيرة دخول مسبقة صقعاه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هذا القرار يستثني الأشخاص الذين يحملون إقامة صالحة في البلاد، تلك الخطوة أثارت الكثير من الجدل وأثرت على العديد من المسافرين وشركات الطيران.

الطيران الكويتي يعمم إدارة جوازات المطار

وفقًا لتناقل وسائل الإعلام الكويتية، أصدر مدير إدارة جوازات المطار، العميد بدر الشايع، تعميمًا لإدارة الطيران المدني يمنع بشكل تام قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية، حتى وإن كان لديه تأشيرة دخول مسبقة. هذا التعميم يستثني فقط أولئك الذين يحملون إقامة صالحة في الكويت. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأربعاء وسيستمر حتى إشعار آخر.

الإجراءات المتخذة من قبل الطيران الكويتي

وفي إطار هذا التعميم، أصدر مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني، منصور الهاشمي، تعميمًا لرئيس لجنة شركات الطيران المحلية المعتمدة بعدم السماح لأي راكب من الجنسية الفيلبينية بالصعود على متن الطائرات، ما لم يكن لديه إقامة صالحة في الكويت.

وبموجب هذا القرار، لن يسمح لأي راكب من الجنسية الفيلبينية بالسفر حتى وإن كان لديه تأشيرة دخول مسبقة. ويشمل هذا القرار جميع شركات الطيران المشغلة في الكويت، وسيبدأ العمل به فورًا وسيستمر حتى إشعار آخر.

تأثير القرار على الركاب وشركات الطيران في الكويت

تلقت شركات الطيران في الكويت توجيهات جديدة من إدارة الطيران المدني بخصوص الركاب من الجنسية الفيلبينية، هذه التوجيهات الجديدة تسببت في حالة من القلق والتوتر بين المسافرين من الجنسية الفيلبينية وبين شركات الطيران التي تخدم هذا الجمهور.

فقد تم منع الركاب الفيلبينيين من السفر إلى الكويت، مما يعني أنه سيتعين على الشركات الطيران تعديل خططها وجداول رحلاتها وترتيباتها بشكل كبير.

الجنسية الفيلبينية

تعتبر الجنسية الفيلبينية واحدة من الجنسيات الشائعة بين العمالة المهاجرة في الكويت ودول الخليج، يعتمد الكثير من القطاعات الاقتصادية في الكويت على العمالة الفيلبينية في مجالات مثل الخدمات المنزلية والرعاية الصحية والبناء.

ومع ذلك، يبدو أن هذا القرار المفاجئ لمنع صعود الركاب الفيلبينيين يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الهجرة في الكويت.

نهاية، قرار الطيران المدني في الكويت بمنع صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى إشعار آخر قد أثار الكثير من الجدل والتوتر.

وعلى الرغم من أن القرار يستثني أولئك الذين يحملون إقامة صالحة في الكويت، فإنه سيؤثر بشكل كبير على المسافرين وشركات الطيران المعنية، يجب متابعة تطورات هذا القرار ومعرفة تأثيره على العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين.