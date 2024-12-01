شكرا لاهتمامكم بخبر عن الأرصاد .. تصدر تنبيها مع بدء تأثيرات المنخفض الجوي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – نشرت المديرية العامة للارصاد الجوية تنبيها بارتفاع موج البحر متوسط/هائج الموج(1 .5-2.5) متر على سواحل مسندم وسواحل بحر عمان من الثلاثاء 26 مارس إلى الخميس 28 مارس2024 تزامناً مع نشاط الرياح الشمالية الغربية وأثناء عبور المنخفض الجوي لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من حالة البحر قبل إرتياد� نضعذب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

وتتأثر أجواء سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي بدءًا من غد الثلاثاء ويستمر حتى يوم الأربعاء الـ 27 من مارس 2024.

ومن المتوقع تدفق وتشكل السحب على معظم محافظات سلطنة عُمان مع فرص هطول أمطار متفرقة تزداد غزارة من 10 إلى 40 مليمترا على جبال الحجر ومحافظتي جنوب الشرقية وظفار وأجزاء من محافظة الوسطى.

وتدعو هيئة الطيران المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة.